Mr.Wish買1送1！85度C鮮橙綠第2杯半價　清心粉條新上市

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手搖飲Mr.Wish鮮果茶玩家也與「你訂」線上點餐平台聯合推出夏日手搖祭，即日起至8/26「指定品項第2杯0元」，提供超人氣手搖飲百香QQ水果茶、紅心芭樂檸檬、光果茶等「15款人氣飲品買1送1」外帶自取。其中，8/25特價茶飲為桑葚冰茶＋金桔檸檬、8/26則有光果茶＋熟果茶。
85度C：大杯冰鮮橙綠第二杯只要半價
85度C的冰鮮橙綠使用台灣生產的柳橙新鮮榨取柳橙原汁，搭配茉莉清香綠茶，打造滿滿維他命C、解渴又清爽的消暑冰飲。更大方於8/25～8/31連續7天，祭出大杯冰鮮橙綠第二杯只要半價的優惠活動，（數量有限售完為止）。
清心福全：粉條鮮奶茶及茉綠茶凍拿鐵新上市
為滿足咀嚼控，清心福全推出2款充滿口感的粉條鮮奶茶及茉綠茶凍拿鐵新品上市，尤其使用清心特級綠茶製作的茉綠茶凍，可是吃得到清爽茶香。最重要的是，粉條和茉綠茶凍2款好料都可以自由搭配茶飲，例如粉條優多綠、推薦茶凍烏龍綠茶等組合，而且加料一份都只要10元。
不過要提醒大家，茶凍因為份量大方、會佔去較多飲料空間，只能點購大杯時搭配，（約占用大杯的1/4空間）；如果選擇熱飲的話，則不建議再加茶凍。另外，粉條如果搭配熱飲，口感會比放入冰飲時較軟一些喔。
lowfun裸放茶旅：全新質感茶飲即將北上
台中知名玫瑰檸檬塔creammm.t全新開設lowfun裸放茶旅，選用台灣獨特風味茶款打造三類質感茶飲，以充氮保冷技術保留茶的原始香氣，裸味為純茶飲品，主打魚池紅玉及蜜香紅，即使不加糖也順口清香；乃味則呈現調製鍋煮奶茶的濃郁風格，推薦來自台東的紅烏龍製成東野乃，茶韻焙香醇厚；季節限定的旬味則發揮品牌研發甜點的精神，配搭出每一季的限定風味，如最適合盛夏品飲的清若檸香，選用羅勒、薄荷搭配台灣青檸，再加入獨家低卡蒟蒻米增加爽脆口感。
lowfun裸放茶旅更以源自甜點品牌的職人精神，提供台灣本土甘蔗糖、日本三溫糖、日本上白糖以及日本沖繩本和香糖，四支不同風味調性的糖漿，讓消費者自由選擇特調茶飲。lowfun裸放茶旅繼台中勤美誠品店、公益店，預計9月即將登陸台北誠品生活南西店。