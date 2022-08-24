廢棄物流向不明價飆漲 林競辦：侯整頓垃圾山只做表面
民進黨新北市長參選人林佳龍辦公室發言人李坤城與李晏榕今（24）日舉行記者會，批評新北市長侯友宜整頓五股垃圾山的作法，用暫行的臨時辦法，把清理營建廢棄物的棧仔場（簡易分類場業者）全部趕走，造成新北市每年有126萬噸的大型廢棄物不知去向，六成營建廢棄物下落成謎，廢棄物處理費用從每噸3、4千元漲到12000多元，這都是所謂整頓五股垃圾山的政策，根本是一種表象，只做表面，未考慮後續廢棄物清運問題。
記者會上播放裝潢業者現身說法影片，影片中抱怨清運費用從一千多塊漲到一萬多塊，甚至要將廢棄物交給外縣市處理，有時還找不到人收，對比過去尤清、蘇貞昌、朱立倫、周錫瑋擔任縣市首長時代，從侯友宜擔任市長以來，營建廢棄物、裝修廢棄物、市場菜渣垃圾漲得太過離譜。
李坤城強調，影片裡都是合法的裝潢業者，過去新北市政府在面對質疑時卻說那些人沒名沒姓，影片證明陳情人都有名有姓，新北市政府應該正視這個問題；從藍營議員貼文表示因為整頓垃圾山造成清運費用高漲，甚至還有議員召開協調會，指出環保局沒辦法處理費用高漲，「那乾脆市府關門算了！」等言論，這些都是說明侯市府整頓垃圾山是做表面工夫，只是把棧子場趕走，原有的68家棧仔場被趕走後無處可去，根據業者說法，若按市府規定，至今年底沒有一家業者可以合法化，侯友宜用臨時辦法來處理垃圾山問題，而不是用都市計畫完整規劃，金玉其外、敗絮其中，也間接造成營業廢棄物處理價格高漲。