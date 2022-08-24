羽球／渴望一雪前恥卻再遭挫敗　桃田賢斗：我太害怕犯錯

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今天這場比賽桃田賢斗面對Prannoy的強攻，不時露出無力的表情，腳步的移動也很遲緩。賽後他失望的表示，去年在東奧恥辱般的輸球，本來希望這次世錦賽能在主場球迷面前一雪前恥，但卻沒能做到，這讓自己感到很沮喪。
桃田在賽後記者會上說，今天每一回合他都無法有效的控制好球拍，也直言自己失敗的原因是「太害怕犯錯而畏縮」，也表示「對自己無法將想法付諸實踐的無力感，感到非常沮喪。」
回顧這場比賽時，桃田賢斗表示自己開賽想要更積極的去進攻對手，但沒有收到成效，這讓他信心受到動搖，之後無論是吊球、還是網前都沒處理好。加上對手發揮出色，讓他感受到了壓力。
整場比賽看起來，桃田賢斗打得被動，他解釋說自己本來想調動對手，消耗他的體力，「我不認為殺球是唯一的進攻方式，我想給他不斷施加壓力，而不是透過扣殺得分，但這方面我沒能做到。」
「我認為我輸球的原因是因為缺乏勇氣和準確的控制球，而不是因為對手的表現。」桃田賢斗如此說道，「我太想要一分都不丟了。」
不少人關心桃田賢斗的身體狀況，他透露自己熱身時感到狀態很好，但進入比賽後卻不是那麼回事。看起來他的問題似乎更多是出自心理層面，而非生理上的。
「關於這個結果，我只能說很讓人沮喪。在此之前，我有強烈的動力想在這裡捲土重來，因為這次世錦賽是在日本舉行的。就像之前說的，我想冷靜一下，想想自己未來的下一步。」桃田最後如此說道。