林智堅遭中華大學認定抄襲 是否提告？竹科管理局回應了
前新竹市長林智堅台大國發所論文涉嫌抄襲，遭台大撤銷碩士學位，中華大學也啟動審核其2008年的科管所碩士論文是否抄襲，今（24）日傍晚公布結果，審議委員會決議，認定該論文確實存在抄襲情事且情節重大，建議撤銷林智堅的碩士學位。對此，竹科管理局晚間發聲明稿回應表示，會再研議後續處理。
在中華大學認定林智堅抄襲的結論出來後，由於林智堅抄襲的是竹科管理局委託中華大學所做的結案報告，立委王鴻薇就喊話竹科管理局，硬起來提告林智堅侵犯智慧財產權，並強調如果竹科管理局沒有任何行動，將去告發涉嫌瀆職。
對此，竹科管理局晚間發布新聞稿表示，有關中華大學於今日新聞稿聲明，認定林智堅君碩士學位論文之寫作，存在抄襲。事涉竹科管理局委託中華大學「以TCSI模式評估新竹科學園區之民眾滿意度」研究案之成果，為釐清本案相關事實，科管局前分別於7月7日、7月21日及8月17日函請中華大學釐清合約相關細節，目前仍待中華大學回覆說明後，科管局再研議後續處理。
林智堅則由委任律師黃帝穎發出聲明表示，「尚未收到中華大學公文，對於中華大學學倫會公佈之審議結果感到遺憾，將在收到校方通知內容後，與律師研議如何進行救濟」。（編輯：倪浩軒）