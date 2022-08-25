限5天！7-11咖啡買一送一 全家酷繽沙、雪糕也都買1送1
超商本周限定優惠更新！7-11明（26）日起限時5天開跑，本周促銷商品雖然少到只剩5樣，不過其中有三款都是買一送一，PowerBOMB能量飲料（30元）、悅氏鎂日補給運動機能水（35元）、HIS CAFÉ純黑／醇熟咖啡（30元）買一送一，單罐最低15元起；彭園橙汁排骨祭出特價199元，約是7.1折。
除了本周限時5天優惠，7-11明（26）日起周末加碼「超值五六日」，現煮飲品有大杯冰燕麥拿鐵、特大杯完熟蘋果氣泡咖啡、特大杯香鑽水果茶，在周末三天都是2杯99元，其中以特大杯完熟蘋果氣泡咖啡（85元）最划算，2杯99元等於5.8折。此外，還有兩款韓國冰棒買一送一，瑞穗鮮乳雪糕則是買2送1，平均單支特價27元約6.7折。
全家會員限定優惠至8月28日前，由於現在每周五六日固定發動「康康5」，會員限定優惠明顯變弱，本周只剩一款熊寶貝衣物清新噴霧（109元）買1送1。其他亮點大概是慢燒牛奶1公升打7.5折、特價59元；日清三明治餅乾平均特價30元、約6.6折；比菲多益生菌軟糖平均特價20元、約6.5折。
全家明起周末限時三天加碼「康康5」優惠，質上雪糕（49元）、經典黑炫拿鐵酷繽沙（60元）、味丹竹炭水（20元）都是買一送一，午后時光重乳奶茶則是買2送2，可惜本周「康康5」並沒有推出現煮飲品。
萊爾富即起至8月28日祭出限定商品促銷，本周買一送一代表是多喝水MORE檸檬氣泡水，平均單瓶15元；紅茶花伝皇家紅茶祭出第2件1折，從兩罐58元變兩罐32元，約是5.5折；值得入手的還有樂天小熊餅，雖然得一次買到8盒，但有4種口味可選，平均單盒特價22元，等於是打5.6折，幾乎已接近半價。