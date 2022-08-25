高球／熱血傳承賽 128名選手參賽、長春104人

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在球季巡迴賽方面，呂崇標自去年下半年接任競賽主委之後，即開始規畫今年賽事的場次和時程，並於12月即大勢排定，這是過去少見的。呂崇標說，「我們希望一年至少能有15場左右的比賽，球季從3、4月間開始後，每個月至少有1至2場，維持職業巡迴賽一定的規模。另外，隔年賽程提早排定，可以讓長春老師們在未來行程安排上更方便些。」
比賽舉辦地點在2022球季也有創新，包括3月間開幕戰花蓮菁英賽及7月間虹牌油漆長春公開賽在信誼球場都是。花蓮菁英賽是TSPGA自2017年3月香城仰德公益盃之後，暌違整整5年，再度回到花蓮舉辦。信誼球場則更難得，許多長春老師們上一次在這裡比賽，都是很久以前還在打TPGA的年輕時代。還有很多是第一次來到這座球場。呂崇標說，「我們希望讓會員在競技、聯誼的同時，也能有在不同、乃至陌生的場地進行觀摩、交流。」
今年在TSPGA會員群策群力下也努力提升賽事規格。王永樹長春傳承賽就是最好的例子，前3屆這場賽事都只進行2回合36洞比桿賽，今年則提升為3回合54洞，獎金也增加了。
另外，在賽制部分，呂崇標說，「我的想法是，減少推薦名額，而推薦減少後空出的名額，就由資格賽產生。」呂崇標認為資格賽這部分應該讓它制度化，「如此才能更周全、公平地保障所有會員的權益。」而這部分，今年至目前都做得很好。
2022北區熱血傳承賽，共有128名選手參賽，包括一般長春104人、超級長春16人、業餘8人。這場比賽去年因疫情未舉辦，前年同樣在關西老爺球場進行，一般長春、超級長春冠軍分別為林福進、吳學鑑，2人本週皆參賽，尋求衛冕。另外，本季曾贏得冠軍的楊文來、陳元車、張澤鵬也都參賽，挑戰第2冠。
今天(8/24)先進行一回合18洞資格賽，共41人參加，由媒體人出身的張國欽打出73桿(+1)最佳，最終取32名晉級。第一回合採第1、第10洞雙邊開球，第1組6：00出發，最後一組8：30出發。