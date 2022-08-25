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高球／熱血傳承賽 128名選手參賽、長春104人

▲呂崇標。官方提供
▲呂崇標。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

2022-08-25 08:16:00

2022北區熱血傳承賽，今天起一連兩天，在新竹關西老爺高爾夫球場進行兩回合36洞比桿賽。這是台灣長春職業高爾夫協會(TSPGA)2022球季巡迴賽第10場、年度3場熱血傳承賽第2場。

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「不只長春，更是傳承。」作為TSPGA三大核心價值之一，「傳承」堪稱首要。因此，維持既有的3場熱血傳承賽，已成為TSPGA年度賽程排定時的必須。而之所以分為北、中、南3區，就是為照顧到各地業餘青少年選手可以選擇就近參與及學習的便利性。

在球季巡迴賽方面，呂崇標自去年下半年接任競賽主委之後，即開始規畫今年賽事的場次和時程，並於12月即大勢排定，這是過去少見的。呂崇標說，「我們希望一年至少能有15場左右的比賽，球季從3、4月間開始後，每個月至少有1至2場，維持職業巡迴賽一定的規模。另外，隔年賽程提早排定，可以讓長春老師們在未來行程安排上更方便些。」

比賽舉辦地點在2022球季也有創新，包括3月間開幕戰花蓮菁英賽及7月間虹牌油漆長春公開賽在信誼球場都是。花蓮菁英賽是TSPGA自2017年3月香城仰德公益盃之後，暌違整整5年，再度回到花蓮舉辦。信誼球場則更難得，許多長春老師們上一次在這裡比賽，都是很久以前還在打TPGA的年輕時代。還有很多是第一次來到這座球場。呂崇標說，「我們希望讓會員在競技、聯誼的同時，也能有在不同、乃至陌生的場地進行觀摩、交流。」

今年在TSPGA會員群策群力下也努力提升賽事規格。王永樹長春傳承賽就是最好的例子，前3屆這場賽事都只進行2回合36洞比桿賽，今年則提升為3回合54洞，獎金也增加了。

另外，在賽制部分，呂崇標說，「我的想法是，減少推薦名額，而推薦減少後空出的名額，就由資格賽產生。」呂崇標認為資格賽這部分應該讓它制度化，「如此才能更周全、公平地保障所有會員的權益。」而這部分，今年至目前都做得很好。

2022北區熱血傳承賽，共有128名選手參賽，包括一般長春104人、超級長春16人、業餘8人。這場比賽去年因疫情未舉辦，前年同樣在關西老爺球場進行，一般長春、超級長春冠軍分別為林福進、吳學鑑，2人本週皆參賽，尋求衛冕。另外，本季曾贏得冠軍的楊文來、陳元車、張澤鵬也都參賽，挑戰第2冠。

今天(8/24)先進行一回合18洞資格賽，共41人參加，由媒體人出身的張國欽打出73桿(+1)最佳，最終取32名晉級。第一回合採第1、第10洞雙邊開球，第1組6：00出發，最後一組8：30出發。

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