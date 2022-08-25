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林智堅「論文判雙殺」！鄭運鵬臉書遭灌爆　他提4問嗆翻

▲前新竹市長林智堅繼台大碩士論文被認定抄襲後，24日下午再遭中華大學認定論文抄襲並撤銷其學位。（圖／記者呂炯昌攝）
▲前新竹市長林智堅繼台大碩士論文被認定抄襲後，24日下午再遭中華大學認定論文抄襲並撤銷其學位。（圖／記者呂炯昌攝）

編輯中心/綜合報導

2022-08-25 07:02:50

前新竹市長林智堅繼台大碩士論文被認定抄襲後，24日下午再遭中華大學認定論文抄襲並撤銷其學位，引發社會議論。對此，外界紛紛好奇昔日力挺林的民進黨桃園市長參選人鄭運鵬的態度，紛紛湧進他的臉書要他給個交代，國民黨桃園市議員參選人凌濤更是在臉書對鄭運鵬拋出4問題，掀起話題。

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中華大學指出，在2022年7月7日和8日，陸續接獲具名檢舉信函及教育部來函，檢舉該校碩士在職專班畢業生林智堅，在2008年7月的碩士學位論文「以 TCSI 模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」，涉嫌抄襲新竹科學工業園區管理局在2008年間，委託本校科技管理學系執行之研究計畫期末報告書「以 TCSI 模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度」，最終經過釐清本案事實之後，判定林智堅就本案碩士學位論文的寫作，確實存在抄襲情事且其情節重大。

▲國民黨台北市議員王鴻薇24日下午接到中華大學的回函，認定林智堅於中華大學的碩士論文嚴重抄襲，且會註銷林智堅的學位。（圖／記者丁上程攝，2022.08.24）
▲國民黨台北市議員王鴻薇24日下午接到中華大學的回函，認定林智堅於中華大學的碩士論文嚴重抄襲，且會註銷林智堅的學位。（圖／記者丁上程攝，2022.08.24）
而繼台大認定抄襲之後，中華大學也同樣認定林智堅抄襲，讓不少網友湧入鄭運鵬的臉書灌爆表示「真的不要再凹了吧....這很明顯了」、「兩間大學都認定抄襲，請問鵬哥還挺得下去嗎？」、「是否異世界也存在台灣史上唯一碩士學位被雙殺的市長」、「全台唯一被雙殺的市長就只有林智堅了」、「挺抄襲先生，請發表感言」、「我只要求一點，請對林智堅的論文門發表你的看法」。

然而，國民黨桃園市議員參選人凌濤直接在臉書表示「鄭運鵬全力護航林智堅，現在中華大學認定林智堅論文抄襲，撤銷學位。所以，鄭運鵬覺得中華大學也是政治迫害嗎？還是每個大學都迫害你跟林智堅？當初護航的時候，不是要共同承擔？」凌濤表示，鄭運鵬、鄭文燦市長這幾天「勇者號」提兒童樂園，實際行動卻是懦夫，對學術倫理跟誠信不但執意硬拗，也毫無勇氣承擔自己混淆是非價值錯誤，請問桃園的家長如果選你當市長，未來要如何教育我們的孩子？鄭運鵬，該向桃園人道歉了吧！

▲（圖／鄭運鵬辦公室提供）
▲因林智堅論文遭判定雙抄襲，桃園市長參選人鄭運鵬昔日挺林智堅的言論，讓網友相當不滿。（圖／鄭運鵬辦公室提供）
而對於林智堅論文案延燒，鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞表示，鄭運鵬委員尊重林智堅市長後續救濟的決定，也支持林智堅市長捍衛自己的清白，個人社群則無更多說明。（編輯：張嘉哲）

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