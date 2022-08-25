防國人赴柬成豬仔　立委促民航局提航空器保護機制

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賴品妤進一步說明，民航局在她要求後即與國籍航空業者研商，正式發函公布「不影響飛安前提」的具體作為如受害者於班機未起飛前向空服員求救，機長可評估暫停起飛，並聯繫航警協助；受害者若於起飛班機機表達遭脅持，協助通報目的地機場安全單位；航機降落後航空業者協助受害者返國。
賴品妤強調，在相關誘騙案例中，航空器將成為最後一道防線，有許多受害者是遭到人蛇集團隨身監控而無法脫逃，也有高比例的受害者因為受到高密度的人際網絡誘騙而未有足夠的資訊判斷。但是，意識到受害往往僅在一念之間，因此每一個環節缺口的彌平皆極為關鍵。除肯定民航局的積極作為，也感謝二家國籍航空的合作。在目前的關鍵時刻，政府單位應該補足任何一塊人權保護工作的拼圖，盡可能的協助受害台灣人。
而民航局表示，現階段為防止海外人口販運，主要積極作為包含機場及航空公司協助宣導、協調航空公司全力配合、報到櫃檯注意觀察旅客行為等。而於機上求救之協助機制則包含，航機未起飛下，向空服員表達遭脅持或受騙至國 外，由空服員通知機長，由機長評估是否暫停起飛， 如可滑回停機坪，則通知機場航警單位協助旅客，如 仍須執行飛航任務，則依航機已起飛之協助機制處理。
而如果已起飛，旅客向空服人員表達遭機上其他人員脅持至國外，空服人員可先協助被害人更換座位，並通報機長， 由機長通報地面單位轉目的地機場保安(Airport Security)單位，並於航機降落時，交由外站機場保安(Airport Security)單位協助。若旅客希望可返國，空服人員可通報機長，由機長通報地面單位，待航機降落後，協助旅客購買返程機票回國，如旅客無法支付費用，航空公司協助轉請相關單位或我國駐外單位協助旅客。