英相候選人承諾　解密更多不利俄及惡意國家情報

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特拉斯23日在親保守黨大報「每日電訊報」（The Daily Telegraph）發表文章，強調她若擔任首相，英國將維持強力支持烏克蘭、反制俄羅斯的立場。自俄羅斯2月24日全面侵略烏克蘭以來，英國已提供烏克蘭價值約23億英鎊的軍事援助，居歐洲各國之冠。
特拉斯說，她將盡一切所能，包括透過解密更多情報，揭發莫斯科侵蝕、顛覆自由民主政體的計畫和手段。
她指出，俄羅斯的侵略行動充斥謊言；俄方企圖借助大量的誤導訊息，合理化毫無正當性的現象，但英國政府將與國際夥伴合作，揭穿謊言、批判俄方野蠻行徑。這樣的立場也適用於應對其他利用誤導訊息製造混亂、侵蝕全球穩定的威權政府。
特拉斯在文章提到，對自由世界而言，烏克蘭的遭遇是當頭棒喝，迫使各界面對現實。在這個越來越危險的世界中，英國必須重新思考對安全議題的態度以及如何遏制、嚇阻敵方，並確保英國在捍衛自由民主位居全球領導地位。
她強調，一旦自由世界動搖、畏縮，讓總統蒲亭（Vladimir Putin）領導的俄羅斯稱勝，這無疑是為世界各地的威權主義者壯膽。隨著冬季將至、能源供應挑戰加劇，英國及盟友將面對更艱難考驗，但決心動搖的代價將過於龐大、得不償失。
另一位首相候選人蘇納克則選擇在今天、8月24日「烏克蘭獨立紀念日」，在烏克蘭英文媒體「基輔郵報」（Kyiv Post）發表給烏克蘭全國民眾的公開信，強調無論英國國內情勢有何變化，「英國人永遠會是你們最堅強的盟友」。英國將持續支援烏克蘭贏得戰爭及進行重建，無論需要多長時間。
8月24日是烏克蘭獨立紀念日，紀念烏克蘭最高立法機關1991年通過獨立宣言、宣告自蘇聯獨立，今年的獨立紀念日也是俄烏戰爭滿6個月。
俄烏戰爭及其衍生的安全議題是英國首相選舉焦點之一，討論熱度勝過中國相關議題，「對俄強硬」、「力挺烏克蘭」被視為有利凝聚黨員和廣大民眾支持。
即將卸任的英國首相強生（Boris Johnson）今天也突訪烏克蘭首都基輔（Kyiv）表達支持，並宣布新一波價值約5400萬英鎊的軍援。
這是俄烏戰爭爆發後，強生第3次造訪基輔。他也是第一位在戰爭發生後訪問基輔的七大工業國集團（G7）領袖。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天與強生會談，雙方會後舉行聯合記者會。強生提到，當西方國家民眾抱怨要付更多錢才能繳清能源帳單，烏克蘭民眾付出的是鮮血。
英國天然氣暨電力市場管制局（Ofgem）預計26日發布新的零售能源價格上限（即家戶能源帳單金額上限），自10月1日生效。根據Ofgem本月稍早預測，新的上限恐由現行一年1971英鎊飆升至一年近3600英鎊，明年恐怕還得再調升。（編輯：韋樞）1110825