全支付2大優惠！PX Pay升級現賺50元 綁定銀行加碼快搶
超市龍頭全聯福利中心原先PX Pay就有超過800萬會員使用，全聯董事長林敏雄豪氣宣布乘勝追擊搶攻行動支付市場，推出升級「全支付」將在9月1日正式上線，號稱10萬據點「到哪都能嗶」的全支付盼能打破「只有年輕人使用」思維，不僅可用來購物還能繳納各種費用，希望帶給民眾支付新方式。這回全聯全支付也與不少銀行通路合作，推出一系列超好康優惠，《NOWnews今日新聞》整理出兩大升級優惠，讓你一次看懂，用得更順心！
全聯全支付將在9月1日正式上線，有別過去PX Pay只能在全聯門市使用，全支付和百大品牌合作，將能跨通路於10萬個據點使用，同時提供各項繳費服務，包括台北市政府各項智慧繳費，以及公共事業費用如水費、停車費、電費、交通費、學雜費等，各項規費繳納將陸續上線。然而全支付不僅方便又省力，全聯更聯手各銀行推出不少好康優惠，攻略如下千萬別錯過！
優惠1：PX Pay升級就大方送
此外為吸引民眾使用，只要以PX Pay升級全支付還能擁有超多好康，不僅即日起到12月31日升級就送50元全點（1點等於1元）。下載APP邀請好友成功註冊，兩人都可獲得50點。9月1日至12月31日期間，在全聯使用全支付消費滿100元，福利點數享3倍送。9月更推出跨通路優惠，不限通路首月消費就回饋8%點數，每人每周享2次回饋，最高回饋88點。
優惠2：首次連結銀行帳戶綁定優惠
9月底前全支付綁地銀行漲戶，可享有點數優惠與消費加碼回饋，部分銀行有名額上限已經額滿，截至今日上午省下優惠名額及回饋如下，想搶好康的民眾手腳要快。
玉山銀行：單筆消費滿100元送50全點，名額上限1萬名。
臺灣銀行：單筆消費滿100元送100全點。名額剩2999名。
華泰銀行：單筆消費滿100元送100全點。名額剩1000名。
彰化銀行：單筆消費滿100元送100全點。名額剩2500名。
土地銀行：單筆消費滿100元送100全點。名額剩3900名。
將來銀行：單筆消費滿100元送100全點。名額剩2萬名。
凱基銀行：單筆消費滿100元送100全點。名額剩3000名。