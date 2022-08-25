中國疫情海南降溫　香港恐再緊縮防疫措施

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其中新增本土確診345例，主要包括海南217例、西藏37例、重慶27例、陜西16例、四川15例、新疆13例、廣東4例等。
另本土無症狀感染計1289例，分別為西藏521例，海南309例、新疆154例、青海114例、陜西51例、江西25例、河南及四川各23例、重慶16例等。
中國8月以來疫情回升，海南為感染人數最多省份，歷經近乎封島等嚴格封控及重罰多名防疫官員後，近日病例轉趨下降。
三亞市政府24日公布新增病例連續6日降至千例以下。累計自8月1日爆發本波疫情後，感染者計1萬4267例，其中確診6033例，無症狀感染8234例。
海南當局表示，目前疫情防控形勢穩中向好，並得到進一步鞏固，多個涉疫市縣實現社會面清零。
官媒健康時報24日報導，整體而言全國病例呈現下降趨勢，8月初開始的本輪疫情涉及31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團，感染總數超3萬例。
此外，西藏確診加無症狀感染人數日增558例，當局目前將防止西藏疫情外溢作為重點工作，嚴把出藏關口。
另外，重慶23日新增31例感染者，因憂心社會傳播風險，重慶中心城區今起所有群眾展開1輪核酸檢測。
香港方面，24日公布新增7884例確診，其中7677例屬本地個案。香港防護中心表示，因Omicron變異株BA.4或BA.5個案比例升至40.8%，其中BA.5個案比例急速上升，依照情勢，個案可能會再度突破1萬例，政府不排除再收緊社交距離措施。
澳門方面，24日新增9例輸入病例，分別為由葡萄牙、菲律賓、美國及泰國等國入境，列為無症狀感染者。累計迄今共793例確診及1494例無症狀感染。（編輯：唐佩君/周慧盈）1110825