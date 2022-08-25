林瑞陽轉戰東南亞！霸氣喊話年賺57億 小粉紅氣炸了
女星張庭和林瑞陽在中國經營美妝微商事業「TST庭祕密」，賺得百億人民幣營收，去年卻被爆出涉及傳銷，遭官方下令徹查，名下包括96套房產、價值百億台幣的資產都被凍結，在對岸暫時銷聲匿跡，不過，兩人近日似乎重起爐灶，林瑞陽宣布轉戰馬來西亞，豪氣向當地粉絲喊話「我要把心放在東盟，讓你（馬來西亞會員）一年可以做到13億人民幣（約57億元台幣）！」
張庭、林瑞陽以境外開設公司方式，並未直接控股企業，即使旗下公司遭徹查，人身自由不受限制，日前短暫返台探視親人，又飛往大馬拓展新事業。據陸媒報導，他現身大馬進行品牌演講，對著會員表示，「你們為什麼沒辦法做到一年掙13億，因為你只在馬來西亞」。
儘管白髮蒼蒼，林瑞陽仍展現事業野心，霸氣喊話「在這裡大哥跟你們說，我錯了。我要把我的心放在東盟，馬來西亞是我東盟的第一站，我在馬來西亞成立了東盟第一家分公司，我要更加的愛你們」，會員聽完信心倍增，一起高喊「愛大哥！馬來西亞歡迎你」，氣氛非常融洽。
不過，林瑞陽夫婦在中國官司尚未解決，又轉戰新據點，此消息在微博引起熱議，一度登上熱搜第一名，大陸網友紛紛氣憤表示「中國騙不下去了，轉戰東盟繼續忽悠」、「果然會演戲的人還是佔便宜呀、至少家人們不離不棄」、「東南亞本就是騙子天堂，去了正好」，對兩人新事業狠潑冷水。