端牛肉！蔣萬安提育兒生養政策　0到6歲政府加倍養

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第二個政見為「助養」，要讓父母生越多、負擔越少；未來0到3歲幼兒托育，不分一二三胎，大公托一律由市府全額補助，其它如小家園、居家保母、私立托嬰等，也全面加碼補助，且生越多等於補助越多，生到第三胎時，不只大公托由市府全額補助，連小家園和居家保母也全額補助。
至於私立托嬰，也將從現行自費9,500元，降低到只要自付7,500元，減輕父母的經濟壓力；而在2到4歲孩子上私立幼兒園的部分，將從現行補助每學期13,660元，大幅提升到每年補助5萬元； 5歲孩子讀私幼，除了原本中央補助5000元，市府同樣加倍補助，減輕父母壓力的同時，也拉近公私幼學費的差距。
蔣萬安提出的第三個政見為「好住」，未來要擴大運用台北市的社會住宅，提撥至少二成的社會住宅，優先給生第二胎並符合資格的家庭優先入住，並且租金至少打八折，解決年輕父母住的煩惱。
蔣萬安表示，藉由「0-6歲政府加倍養 台北爸媽，雙倍寶貝！」搭配「催生」、「助養」、「好住」三大政策，一定能減輕台北市的新手爸媽的負擔，並讓他們無後顧之憂的好好懷孕、安心生養、在台北過上幸福生活。
蔣萬安也提到，台北市的出生率，自從郝龍斌市長在100年推出「祝妳好孕」專案後，新生兒人數達到2萬5,132人，自100至102年，台北市連續3年出生率是當時五都之首。然而自台北市長柯文哲103年12月25就任後，台北市出生人口數不斷下滑，截至去年為止剩下16,695名嬰兒。台北市每年以幾萬的速度在減少人口，成為嚴重的首都人口危機。