MLB／張育成代打差點當英雄　天使隊守備煮粥丟掉勝利

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張育成今天雖然沒有先發，但他在比賽後段得到代守三壘的機會，並且在11局下半雙方3比3平手，二、三壘有人時獲得打擊機會，但他打出三壘方向強勁滾地球，遭到天使隊趨前防守的三壘手Jose Rojas迎面攔下直傳本壘，封殺超前分跑者，因此張育成錯失當英雄的機會，但是下一棒的David Peralta馬上打出一壘方向滾地球，最終造成對方再見失誤，幫助光芒驚險獲勝。
而大谷翔平本場比賽是以先發第3棒、指定打擊角色出賽，但是4個打數被三振3次，沒有打出安打，僅靠著四壞球保送上壘1次，沒能跟今天打出兩支安打，還包含本季第26轟的「鱒魚大哥」Mike Trout串連。
光芒隊先發投手Shane McClanahan今天繳出6局9K無失分的超優質表現，但天使隊先發投手Mike Mayers也投出5局5K無失分，封鎖光芒隊打者，最後勝投是光芒隊在11局上半投球的後援投手JT Chargois收下，天使隊的Jaime Barría則是吞下賽季第2次救援失敗，同時也苦吞本季第3敗。
今天輸球之後，這個系列戰天使隊已經連輸給光芒隊3場，下一場再輸就會被橫掃，目前也是5連敗當中，而光芒隊則是兩樣情，在今天贏球之後喜獲5連勝，並穩坐美聯外卡首位。