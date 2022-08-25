虎航機上餐大升級！小小廚神冠軍朱如茵親自掌勺

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Liya不僅為首位獲得《小小廚神美國版》冠軍殊榮的台裔女童，比賽中更多次以台式料理征服評審團的胃。此次合作，精選在比賽中製作的兩道料理，並克服機上的因壓力而有味覺的改變及餐點加熱限制，略微調整配方，推出「Liya特製蜜汁腿排佐米粉」和「Liya特製甜酸蝦佐核桃鳳梨炒飯」的全新機上餐，讓旅客也能品嚐到小小廚神的特製美味。
「Liya特製蜜汁腿排佐米粉」以沾烤醬汁來回刷烤雞肉至外皮略帶焦香，再搭配以醬油、蜂蜜、柚子汁等多種醬料調製而成的醬醋米粉，就成為一道清爽又充滿韻味的料理。「Liya特製甜酸蝦佐核桃鳳梨炒飯」則是把去殼草蝦裹粉油炸後，再淋上特調甜酸醬汁，並搭配鳳梨炒飯品嚐，保證是讓人忍不住一口接一口的完美絕配。
對於自己的特製料理能化身為台灣虎航機上餐，Liya開心表示，「酸和甜是我記憶中台灣的味道，也是兩道料理的共同特色。其中，醬醋米粉是爸爸時常在家煮給家人吃的料理；鳳梨炒飯則是某次回台灣吃過覺得既特別又印象深刻的搭配。這次有略微改良配方，更適合在飛機上享用外，也希望台灣的乘客在品嚐料理時能感受到家鄉的味道。」而Liya也特別品嚐了台灣虎航目前推出的各種機上餐點，對於豐富多元的選擇內容也讚不絕口。虎迷們即日起就可以在台灣虎航官網上訂購，凡是於10月30日後出發的航班，皆可選購到Liya特製的美味料理。
台灣虎航表示，自開航以來，一直致力於把台灣美食特色融入於機上餐內，推出的懷舊排骨飯、油蔥雞肉飯等都廣獲好評，此次藉由與小小廚神Liya合作，除了復刻連米其林三星主廚都肯定的美味外，也讓乘客在搭乘台灣虎航的同時，能透過機上餐美食，享受到滿滿的台灣味。