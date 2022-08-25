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虎航機上餐大升級！小小廚神冠軍朱如茵親自掌勺

▲台灣虎航今（25）日宣布邀請風靡全球的烹飪比賽節目《小小廚神美國版》第八季台裔冠軍得主Liya朱如茵，將其在比賽中獲得好評的兩道料理食譜進行改良後，作為台虎的全新機上餐。（圖／業者提供）
▲台灣虎航今（25）日宣布邀請風靡全球的烹飪比賽節目《小小廚神美國版》第八季台裔冠軍得主Liya朱如茵，將其在比賽中獲得好評的兩道料理食譜進行改良後，作為台虎的全新機上餐。（圖／業者提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-08-25 11:23:32

繼與台灣著名小吃台灣塩酥雞品牌合作推出機上餐後，台灣虎航今（25）日宣布邀請風靡全球的烹飪比賽節目《小小廚神美國版》第八季台裔冠軍得主Liya朱如茵，將其在比賽中獲得好評的兩道料理食譜進行改良後，作為台虎的全新機上餐，讓虎迷未來在搭乘時，也有機會享用連地獄廚神戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）都讚不絕口的台式料理。

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由世界知名米其林三星主廚戈登拉姆齊所主持的《小小廚神美國版》，不僅在全球各地創下超高收視率，更是許多懷有廚師夢的兒童們渴望踏入的高水準競技舞台；而於今(2022)年播畢的第八季，最終則是由雙親皆來自台灣Liya贏得冠軍殊榮，成功讓台灣美食的魅力讓全世界看見。

Liya不僅為首位獲得《小小廚神美國版》冠軍殊榮的台裔女童，比賽中更多次以台式料理征服評審團的胃。此次合作，精選在比賽中製作的兩道料理，並克服機上的因壓力而有味覺的改變及餐點加熱限制，略微調整配方，推出「Liya特製蜜汁腿排佐米粉」和「Liya特製甜酸蝦佐核桃鳳梨炒飯」的全新機上餐，讓旅客也能品嚐到小小廚神的特製美味。

「Liya特製蜜汁腿排佐米粉」以沾烤醬汁來回刷烤雞肉至外皮略帶焦香，再搭配以醬油、蜂蜜、柚子汁等多種醬料調製而成的醬醋米粉，就成為一道清爽又充滿韻味的料理。「Liya特製甜酸蝦佐核桃鳳梨炒飯」則是把去殼草蝦裹粉油炸後，再淋上特調甜酸醬汁，並搭配鳳梨炒飯品嚐，保證是讓人忍不住一口接一口的完美絕配。

▲此次合作，精選在比賽中製作的兩道料理，並克服機上的因壓力而有味覺的改變及餐點加熱限制，略微調整配方。（圖／業者提供）
▲此次合作，精選在比賽中製作的兩道料理，並克服機上的因壓力而有味覺的改變及餐點加熱限制，略微調整配方。（圖／業者提供）
對於自己的特製料理能化身為台灣虎航機上餐，Liya開心表示，「酸和甜是我記憶中台灣的味道，也是兩道料理的共同特色。其中，醬醋米粉是爸爸時常在家煮給家人吃的料理；鳳梨炒飯則是某次回台灣吃過覺得既特別又印象深刻的搭配。這次有略微改良配方，更適合在飛機上享用外，也希望台灣的乘客在品嚐料理時能感受到家鄉的味道。」而Liya也特別品嚐了台灣虎航目前推出的各種機上餐點，對於豐富多元的選擇內容也讚不絕口。虎迷們即日起就可以在台灣虎航官網上訂購，凡是於10月30日後出發的航班，皆可選購到Liya特製的美味料理。

台灣虎航表示，自開航以來，一直致力於把台灣美食特色融入於機上餐內，推出的懷舊排骨飯、油蔥雞肉飯等都廣獲好評，此次藉由與小小廚神Liya合作，除了復刻連米其林三星主廚都肯定的美味外，也讓乘客在搭乘台灣虎航的同時，能透過機上餐美食，享受到滿滿的台灣味。
 

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