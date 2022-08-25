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妻拒工作狂網購！嗆尪「學歷低要像狗」　3個月後結局曝

▲一名人夫抱怨，老婆結婚後就不工作，甚至只會躺在沙發上網購，某次狠嗆他「學歷低就做的跟狗一樣要認命」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲一名人夫抱怨，老婆結婚後就不工作，甚至只會躺在沙發上網購，某次狠嗆他「學歷低就做的跟狗一樣要認命」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-08-25 11:41:29

不少情侶走入婚姻後，除了要適應彼此的生活習慣外，雙方的價值觀也必須經歷磨合。對此，就有一名人夫抱怨，老婆結婚後就不工作，甚至只會躺在沙發上網購，某次狠嗆他「學歷低就做的跟狗一樣要認命」，讓他崩潰直呼「妳再不改變我真的有天可能就不會回家了」

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有位人夫於臉書粉專《靠北婚姻2.0》投稿，表示和老婆交往5年、結婚3年，而自身沒有大學學歷，高中畢業就進入職場工作；老婆則是打算繼續讀大學，希望未來能夠找到待遇較優渥的工作。

當初小倆口準備結婚時，他曾答應老婆一家開出的結婚條件，怎料，老婆婚後便開始不工作，且常說「你娶我回來就是你要養我啊！」甚至連家務事也不幫忙，「每天下班回家一頓晚餐都沒有，每次下班回家就是要洗她中午吃午餐留下的鍋碗瓢盆，鏟貓砂清狗盆，甚至連家裡明明有洗衣機按個幾下也不願意」。

而老婆始終躺在沙發上，不斷滑手機網購昂貴商品，「錢給妳花沒有關係，不工作沒有關係，養妳是我應該的，不過連最基本的整理一下家裡都不能嗎？ 」不僅如此，原PO前陣子下班後晚上8點多才到家，老婆卻使喚他換床單，他當時忍不住抱怨幾句，老婆竟回嗆「學歷低就閉嘴，學歷低就做的跟狗一樣要認命」

▲日前有妹子盤點理工男4大優勢，大讚「真的超香」，引起熱議；不過，就有一名男網友隨後發文，分享自己的「血淚經驗」，直呼「難怪一堆工程師被綠」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲原PO被老婆嗆「學歷低就閉嘴，學歷低就做的跟狗一樣要認命」，讓他氣得直呼「讓妳過不好的日子了嗎？」（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
這讓他氣得直呼「自從結婚，我一個月給妳五萬，房子自己的，車也買一台給妳，讓妳出門不用風吹日曬，妳不滿意什麼？學歷低怎麼了？讓妳過不好的日子了嗎？」更喊話老婆「妳再不改變，我真的有天可能就不會回家了」。

事隔3個月後，原PO再次發文強調「我也沒有外遇，也沒有要刻意損毀她，我只是把所有前前後後發生的事情講出來而已」，還表示要求離婚後，老婆開口索取房子、車子和他一半的存款，「我承認我真的不甘心把這些給她，錢我可以給，房子真的不行，我不希望我父母努力給我的房子就沒了。」最終只好妥協，交給老婆200萬和車子才順利離婚。

結局曝光後，也引來網友安慰留言，「恭喜你解脫！惡夢結束了，看見更光明的未來」、「加油！會越來越好的」、「看完你的故事真的是辛苦了，恭喜你重獲新生」、「錢再賺就有，就當作花錢認清人」。（編輯：陳雅雲）

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