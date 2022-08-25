妻拒工作狂網購！嗆尪「學歷低要像狗」　3個月後結局曝

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當初小倆口準備結婚時，他曾答應老婆一家開出的結婚條件，怎料，老婆婚後便開始不工作，且常說「你娶我回來就是你要養我啊！」甚至連家務事也不幫忙，「每天下班回家一頓晚餐都沒有，每次下班回家就是要洗她中午吃午餐留下的鍋碗瓢盆，鏟貓砂清狗盆，甚至連家裡明明有洗衣機按個幾下也不願意」。
而老婆始終躺在沙發上，不斷滑手機網購昂貴商品，「錢給妳花沒有關係，不工作沒有關係，養妳是我應該的，不過連最基本的整理一下家裡都不能嗎？ 」不僅如此，原PO前陣子下班後晚上8點多才到家，老婆卻使喚他換床單，他當時忍不住抱怨幾句，老婆竟回嗆「學歷低就閉嘴，學歷低就做的跟狗一樣要認命」。
這讓他氣得直呼「自從結婚，我一個月給妳五萬，房子自己的，車也買一台給妳，讓妳出門不用風吹日曬，妳不滿意什麼？學歷低怎麼了？讓妳過不好的日子了嗎？」更喊話老婆「妳再不改變，我真的有天可能就不會回家了」。
事隔3個月後，原PO再次發文強調「我也沒有外遇，也沒有要刻意損毀她，我只是把所有前前後後發生的事情講出來而已」，還表示要求離婚後，老婆開口索取房子、車子和他一半的存款，「我承認我真的不甘心把這些給她，錢我可以給，房子真的不行，我不希望我父母努力給我的房子就沒了。」最終只好妥協，交給老婆200萬和車子才順利離婚。
結局曝光後，也引來網友安慰留言，「恭喜你解脫！惡夢結束了，看見更光明的未來」、「加油！會越來越好的」、「看完你的故事真的是辛苦了，恭喜你重獲新生」、「錢再賺就有，就當作花錢認清人」。（編輯：陳雅雲）