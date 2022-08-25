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電腦變房間！網改用「書架桌布」　應用程式這樣放超有趣

▲有網友將電腦桌布改成房間風格，把應用程式整齊地陳列在書櫃上。（圖／推特帳號UV_Yukiha）
▲有網友將電腦桌布改成房間風格，把應用程式整齊地陳列在書櫃上。（圖／推特帳號UV_Yukiha）

編輯中心/綜合報導

2022-08-25 12:19:25

現代3C產業發達，幾乎人人家中都有一台電腦或筆電，更不用說在工作時也要長時間使用電腦，而開機後的桌布畫面，大家都會放什麼呢？就有一名網友日前分享哥哥的電腦桌布，讓許多網友紛紛直呼：「超可愛，我也要去換」。

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一名網友在《Dcard》以標題「我哥的電腦桌面」發文並分享兩張照片，原來照片中是原PO哥哥的電腦桌布，背景色全黑，左側有白線勾勒出的書架，右側則有書桌，而原PO的哥哥將所有應用程式整齊地排列在書架上，書桌上則擺著「我的電腦」以及「網路」，書桌前的椅子上放著「User」，而「資源回收桶」則收在書桌底下，讓原PO忍不住笑說：「本來只是發在限動，結果大家都說好可愛，好啦看一看真的蠻可愛，直男的快樂？」

▲原PO分享哥哥的電腦桌面，讓許多網友直呼超可愛！（圖／翻攝自Dcard）
▲原PO分享哥哥的電腦桌面，讓許多網友直呼超可愛！（圖／翻攝自Dcard）
貼文曝光後，許多網友紛紛表示：「超可愛，我也要去換」、「我突然覺得我很需要這個桌布」、「這桌布是真的很療癒耶」、「哈哈蠻好笑的！很可愛」、「跟我同款桌布欸！用這個超讚，會用的很整齊」、「學到了！明天來畫桌布」、「天啊，這樣好棒噢！！」

▲原圖是這張，黑色背景以白色線條畫出書架與桌椅。（圖／翻攝自nylongirls.jp）
▲原圖是這張，黑色背景以白色線條畫出書架與桌椅。（圖／翻攝自nylongirls.jp）
▲還有人使用進階版的桌布，看起來更精緻了。（圖／翻攝自info-of-info）
▲還有人使用進階版的桌布，看起來更精緻了。（圖／翻攝自info-of-info）
另外也有人笑說：「幻想自己房間很整齊的人」、「右鍵→排序方式→名稱」、「我十幾年前的電腦桌面就是這張，那時候也是像妳哥這樣擺得整整齊齊」、「妳哥哥應該有強迫症」。（編輯：陳珮瑜）


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