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蔡其昌端社宅牛肉4年動工8千戶　諷盧秀燕打對折自嗨達標

▲蔡其昌今發表年輕人友善城市第2波政見，端出4年動工8千戶社宅等牛肉。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.08.25）
▲蔡其昌今發表年輕人友善城市第2波政見，端出4年動工8千戶社宅等牛肉。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.08.25）

記者顏幸如／台中報導

2022-08-25 13:49:54

民進黨台中市長參選人蔡其昌今（25）日發表「打造台中成為對年輕人最友善城市｣系列第2波政見，端出4年動工8千戶社會住宅等政見。他批評林佳龍時代8年1萬戶的規劃目標，盧秀燕打折砍到剩5千戶再宣稱已達標，還把社宅用地賣給財團，台中房價直線飆漲，離居住正義越來越遠。國民黨則諷蔡其昌的社宅長在嘴上，民進黨完全執政6年，對房價飆升沒有責任嗎？

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蔡其昌今在學者、里長、民進黨在地議員陪同下，提出「社會住宅倍增　4年動工8千戶」、「社宅2.0　多元空間共享計畫」、「設置台中市專責都市更新及住宅法人機構」、「擴大包租代管　青年宜居宜業」等居住政見，以及「台中租屋補貼再加碼」構想。

▲蔡其昌今提出青年宜居宜業等4大居住政見。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.08.25）
▲蔡其昌今提出青年宜居宜業等4大居住政見。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.08.25）
逢甲大學都市計畫與空間資訊學系副教授劉曜華指出，台中市有108萬間住宅存量，取1%的存量，至少應蓋1萬戶社會住宅，但從2015年開始規劃、2018年3月第一處社宅完工以來，政策過了7年只完成有限數量，且分佈不均，不僅大甲溪以北，從山區的后里到海線的大甲、大安還沒規劃社宅，有近4萬人工作的中科，在大雅區、神岡區也沒有。

外界批評盧秀燕將北屯原社宅用地土地賣給大財團，間接帶動台中房市高漲、讓年輕人更買不起房子，蔡其昌認為，把土地賣給財團重要？還是照顧年輕朋友重要？這是盧秀燕的政治選擇，也是市民朋友投票的依據。

蔡其昌說，未來他將透過興建地點平均分布、結合在地需求、中央地方攜手合作3種方式推動社宅倍增計劃，他指出林佳龍一任規劃6048戶、盧秀燕只規劃905戶，最後宣稱5千戶已達標，還平白消失了1270戶。

▲蔡其昌主張，社宅應滿足多元空間社區共享的需求，而非單純解決住的問題。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.08.25）
▲蔡其昌主張，社宅應滿足多元空間社區共享的需求，而非單純解決住的問題。（圖／蔡其昌辦公室提供，2022.08.25）
蔡其昌指出，光是中央在台中規劃的社宅就超過9千戶，有些民眾對社宅不了解而反對，居民溝通等細節需要地方政府協助，盧市府也不配合，導致增加社宅的機會又流失，城市進步緩慢。

他舉南區崇倫13期重劃地為例，區內700坪公教用地，傳聞將用來蓋教育局，但地方有文康中心、托育托嬰的需求，找了國民黨議員協助卻未能解決，若能進行一體多元規劃，二樓以上是社宅，一樓結合社區親子館、關懷據點、活動中心，便能滿足當地民眾需求、增加在地生活的舒適度。

▲國民黨台中市議員黃健豪諷刺蔡其昌4年動工8千戶社宅的政見，是「長在嘴上」。（圖／黃健豪提供提供，2022.08.25）
▲國民黨台中市議員黃健豪諷刺蔡其昌4年動工8千戶社宅的政見，是「長在嘴上」。（圖／黃健豪提供提供，2022.08.25）
對於蔡其昌「4年8千戶社宅」政見，國民黨台中市議員黃健豪諷，要蓋幾戶不是長在嘴上，得正式開工才算數，當年林佳龍喊出4年一萬戶，最後只蓋401戶，根本詐騙集團！且解決高房價也不是當市長才能處理的事，蔡其昌貴為立法院副院長，民進黨完全執政6年，全國房價物價只漲不跌，完全看不到副院長做過什麼努力。民眾已經被民進黨花言巧語騙了很多次，建議蔡其昌還是先跟市民報告，自己為台中市做過什麼事，而不是一直開空頭支票。

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