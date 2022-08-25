《原子少年》李哲言幫高有翔穿圍裙　「腐味」讓粉絲瘋狂

戀愛音樂創作實境節目《為你唱情歌》除了可以在三立都會台、TVBS歡樂台看到之外，現在Netflix將於每周六晚 間12點同步播出，第1、2集也同步上架。 上一集內容以各組攜手創作為主軸，不少網友覺得「 一開始從創作開始認識比較不會尷尬」、「覺得很新鮮， 連韓綜沒有歌唱戀愛節目」、「喜歡男女談心的氛圍」、「 有創作營的氛圍」，而本週本播出第3集，正式互聊起感情展開約會， 重返難忘的約會地點，並為創作尋找靈感。





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上週李哲言、周子逸、黃號、高有翔4人在直播中相互吐槽， 男生一致抗議為何第一輪選人是由女生來選，而在播出內容中同是《原子少年》的李哲言，幫高有翔穿圍裙，充滿了腐味， 瞬間留言數大增，2人在直播中再度放閃，最後還由162公分的黃 號與超過180公分的周子逸來示範， 讓周子逸看到身高懸殊的黃號不禁問：「這樣好看嗎?」





而4位男生湊在一起，難得交出真心， 周子逸在大家逼供下，承認自己最有偶像包袱， 一開始還被大家認為最難相處， 因為有人笑說他生氣時跟他打招呼會當沒看到，還會摔門， 黃號則認為朵莉在鏡頭前最放不開。 而高有翔也認為在異性創作者中他最不可能交往的對象是王品怡， 理由是她太空靈藝術。另外， 大家也好奇在第一次碰面時，最心儀的女生人選是誰？ 結果有3人都選DoDo， 只有黃號選了她認為最放不開的朵莉。





▲黃號（右）選擇了朵莉。（圖／三立提供）