收容所遇見跩貓！牠「側躺厭世撐頭」：奴才朕哪時能走？
這招果然吸引人類目光！國外一名女子到動物收容所參觀時，突然發現有一隻貓咪特別吸引她的目光，因為這隻虎斑貓不僅橫躺在透明櫥窗裡，還一手撐頭流露出厭世的表情，彷彿在對她說，「奴才，朕哪時才能離開這裡啊？」
這名住在美國肯塔基州的女子雅理莎Alyssa Keeling表示，當她看見這隻名叫「歐蒂（Otie）」的白底虎斑貓時，相較於其他貓咪熱切地在一旁喧鬧，歐蒂顯得相當不屑一顧，冷冷地躺在櫥窗前，單手撐著頭，輕蔑地看著任何靠近的人類，滿滿的厭世感讓雅理莎覺得牠非常特別，馬上決定要收編牠、給牠一個家！
沒想到歐蒂一到新家後，立刻變了一隻貓似的開啟了身體裡的「撒嬌開關」，一改先前高傲冷酷的跩樣，不僅會主動趴在奴才身上求抱抱，還與家中其他貓咪前輩相處的相當融洽，臉上表情也變得溫暖又柔和，彷彿因為自己重獲貓生而感到相當快樂呢！
歐蒂的前後反差影片曝光後，才短短1個多月就吸引超過382萬人次按讚分享，許多網友看了都紛紛笑說：「這反差真大」、「饋頭厭世的表情太好笑了」、「在收容所時的憂鬱厭世臉也太可愛」、「謝謝妳讓牠成為家人」、「有愛就會不一樣」，現在一起來看看歐蒂這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）