昔航業鉅子氣切五個月　奇蹟恢復說話進食

台中81歲李老先生，曾是叱吒風雲的航海業鉅子，一度媲美長榮集團董事長之地位，17年前曾因胃部穿孔出血進行次全胃切除手術合併小長沾黏，健康與事業開始急轉直下，最近更在5個月前，因嚴重小腸出血造成低血容性休克，面臨呼吸衰竭、緊急輸血13袋住進加護病房，必須插上氣管內管使用呼吸器才能治療，李先生原以為餘生只能慘澹度過，沒想到在醫師的專業治療下，奇蹟打破氣切魔咒了。





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李先生表示，裝上氣切管的這5個月，雖然病情逐漸好轉，但氣切管帶來的不適與不便，讓他一直耿耿於懷，當時入住護理之家，不但不能與他人正常說話，每2-3小時還要定期抽痰一次，吃東西也無法由口進食，只能靠一根鼻胃管進行灌食，深有所感自己從掌握權勢變成弱勢族群。











烏日林新醫院胸腔內科許人文醫師表示，其實 ｢氣切手術｣是在頸部氣管處，從皮膚切一個洞，然後放入一個「J型通氣管」，建立氣管與外界的通道。氣切之目的多半是為了取代插管，也就是所謂的氣管內管，它可以讓病人藉由這個較短的通道呼吸，大量減少呼吸道的阻力，讓呼吸較不費力，反而有助病人盡快脫離呼吸器，也可降低長期經由口腔內插管對口腔、喉嚨的損傷。











許人文醫師指出，若要評估能否成功拔除氣切管，第一步要先檢視先前造成呼吸衰竭的病因是否已經消失，加上病人的各種檢查與生理指數是否達標，這都需要仰賴有經驗的胸腔科醫師來執行。臨床常見許多人都有氣切等於一輩子的迷思，評估李先生的整體狀況後發現他的意識相當清楚，雖然利用發聲器說話時有些痰音，呼吸時稍微費力，但全盤考量患者胸部Ｘ光檢查、抽血報告、營養指數，恢復到可自行咳痰，移除氣管成功率非常高，李先生成功拔管後開心表示最想做的事就是環遊世界圓夢。











許人文說，行醫30多年來已幫助無數患者移除氣管內管和氣切管，呼籲曾接受過氣切的病患千萬不要氣餒，經過身體調養與專家評估，告別氣切機率大，氣切傷口不用縫合，5-7天會自行癒合，可以正常說話、進食，成功恢復良好的生活品質。



