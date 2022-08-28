19歲創業、買法拉利！日男不當學霸　靠TikTok月入3000萬

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九島遼大目前獨自居住在東京一棟共44層樓的高級公寓大樓中，一個月租金就高達50萬日圓（約台幣11萬元），不過不論是租金，還是生活費、水費全都是由九島遼大自己負擔。不僅住豪宅、開名車，九島遼大的家中還收藏著價值438萬日元的Audemars Piguet名錶。
雖然九島遼大年紀輕輕，父母親還都是醫生，但是九島遼大並不適當「靠爸族」才能過上奢華生活。長相像傑尼斯偶像，但看上去與普通大學生沒有太大不同的九島遼大，其實還有另一個身份。他在19歲、仍在就讀大學的期間，自己創立了一間家媒體顧問公司メディアエイド（Media aid），且公司發展得十分順遂。
九島遼大看準了社群平台TikTok在日本擁有超過950名使用者，潛藏著龐大市場，於是他創立了メディアエイド，主要服務內容為幫助客戶管理TikTok，為他們的帳號增加知名度和曝光率，說白了就是幫人出名賺錢。他的公司服務對象擴及美容業、飲食業、醫療業、服裝業，客戶層面廣泛，現在交由他管理平台的公司多達120家。
九島遼大表示，幫忙拍攝15支影片，只要40萬日圓（約台幣11萬元），且每支影片都是專門為客戶量身打造，還會透過數據分析製作能造成「瘋傳」的影片，再度提升知名度。他分享曾有一名原本只有追蹤人數1000人的美容界素人，在他的協助之下，半年內追蹤人數暴增至14萬人。口碑好、有實績，讓九島遼大的公司十分受到喜愛，目前一個月銷售額為3000萬日元，因此按年換算賺年賺3億6000萬日圓（約台幣7942萬元）。
儘管九島遼大創業成功，他也沒有因此放棄學業，但要如何兼顧學生以及CEO的身份呢？九島遼大提到他不僅會找同學到家中開讀書會，還會支付大學同學類似於「打工費」的費用，請他們幫忙管理學業時間表。朋友還會幫他整理課程教材中最重要的部分，讓他能夠更高效學習。
雖然九島遼大的父母都是醫生，再加上他就讀高中時，身邊的同學也都以成為醫生為目標，環境影響之下，讓他覺得不得不選擇攻讀醫學，但在事業做出一番成就後，他的父母也並未要求他一定要繼承家業，只希望他能夠好好畢業。但九島遼大透露，他對於醫療領域抱持相當大的興趣，未來也希望能夠應用在工作上。