國民黨：竹科管理局遭侵權不提吿　還在維護抄襲堅？

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何志勇說，竹管局說要「待中華大學回覆說明後，再研議後續處理」，這是非常詭異的；竹管局是出資的委託機關，怎麼會是要廠商來「釐清合約」，由廠商來認定有無侵權，這不等於是廠商自己來驗收自己嗎？何志勇知道林智堅是「小英男孩」，竹管局非常為難，但若放任林智堅侵權不受法律追究，竹管局難逃「圖利罪」之嫌。何志勇要求蔡英文「亡羊補牢」，向所有守本分、兢兢業業的師生道歉，而且，唯有竹管局提告，才能捍衛人民的權益！
文傳會副主委暨桃園市議員舒翠玲則指出，蔡英文以總統之尊對林智堅論文案說三道四，甚至下令要整個民進黨，特別桃園市長鄭文燦、桃園立委鄭運鵬團結一致挺抄襲，對於台灣學術界的傷害非常大。桃園市民都非常不解，為什麼民進黨要換掉一個抄襲的，然後提名一個挺抄襲的。舒翠玲說在台大撤銷林智堅學位之後，鄭運鵬曾表態「相信、力挺林智堅的清白」，昨天中華大學撤銷學位，鄭運鵬又發表聲明「力挺林智堅」，這表示整個民進黨，都依然還在挺抄襲，這是匪夷所思。她呼籲蔡英文、鄭文燦、鄭運鵬，不要為了民進黨的政黨利益，持續傷害台灣人民跟台灣社會的道德底線，坦然面對所有錯誤。
新竹市議員吳旭豐表示，雖然林智堅已經退選，但是台灣學術倫理的傷口沒有癒合，林智堅在新竹市的影響力也沒有結束。林智堅兩次抄襲論文，代表他根本是個沒有誠信的慣犯，那他過去在新竹市的決策、施政還有團隊，都必須重新放大檢驗。
吳旭豐說，包括「協助」林智堅與指導教授討論論文的前助理楊玲宜，協助到林智堅的論文被撤銷，這樣的能力卻可以從林智堅團隊中脫穎而出，今年參選市議員。包括林智堅團隊核心的前副市長沈慧虹，至今沒有改變她「林智堅沒有抄襲」基調，對於林智堅已經是近乎信仰，不問是非的崇拜蝦挺。吳旭豐說，沈慧虹若要繼續參選，至少應該對林智堅的抄襲表達遺憾，否則新竹人只會把沈慧虹看作是林智堅操控的一個「傀儡」。
文傳會副主委暨張善政競辦新媒體部總監練鴻慶舉諺語「寵豬舉灶、寵子不孝」，表示林智堅就是被蔡英文寵壞的，是蔡英文的溺愛一手造就的結果。
練鴻慶說，蔡英文為了寵林智堅，讓他挑副市長來接棒參選，把在地立委當塑膠，硬是提名林智堅參選桃園市長，這等於是讓林智堅擁有「兩個市長」的權力，當然會引起反彈。而在林智堅的論文門爆發時，蔡英文以總統之尊表示力挺，讓竹科管理局不敢立刻提告；又放任鄭運鵬、林智堅、黃帝穎攻擊台大，讓整個民進黨與台大火車對撞，才導致今天的局面。
練鴻慶認為，如果蔡英文不寵林智堅，林智堅能在第一時間反省認錯，還有東山再起的機會；但現在林智堅已經被蔡英文寵壞，得不到台灣人民的信任了。見微知著，練鴻慶詢問民進黨會不會也被「寵壞」，如果民進黨做任何錯事，只要搬出「抗中保台」就能過關，那麼林智堅現在的處境，就必然是民進黨未來的結局。
而對媒體詢問陳明通是否該為「包庇論文抄襲」受學倫會調查，練鴻慶回應現在更重要的是陳明通擔任主管情報作業的國安局長，他當教授會出賣學生論文，當局長會不會出賣台灣的國家機密？這才是陳明通應該要向社會交代的事；舒翠玲呼籲陳明通知所進退，請辭下台。