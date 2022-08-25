楊晨熙砸10多萬包遊艇慶生！成語蕎怒揭內幕：熱到吐
美照背後可能都有心酸的故事！女星楊晨熙8月20日歡度38歲生日，經營副業有成的她，砸了10多萬元租下豪華遊艇，開心揪了一票好友搭船到宜蘭牛奶湖旅遊，享受藍天白雲當背景，在船上展現各種姿態拍攝網美照，原本開開心心出遊，卻因為遊艇冷氣壞掉，業者未能及時因應，讓一群客人在豔陽高照，熱得快要中暑，沒想到業者還拿照片當宣傳品，讓女星成語蕎忍不住開罵！
這次出遊原本是勵志故事，楊晨熙從一個月收入4000元的電視台「果凍姐姐」當起，努力經營各種副業，不斷打拚後成為演藝圈小富婆，生日自掏腰包花費10多萬元租一艘豪華遊艇，帶姊妹淘出海玩，證明自己不只有外貌，同樣是獨立有能力的美女。一群美女們穿著性感火辣的比基尼，不吝展現好身材，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。
結果遊艇業者未經同意轉發該文章宣傳，讓成語蕎忍不住揭發內幕，透露當天到場登船時被告知冷氣壞掉，只有退費跟上船兩個選擇，也承諾會努力修復冷氣，她們一行人不想掃興，硬著頭皮上船，結果只有靠岸時有發電機降溫，出海後沒有冷氣降溫，「瞬間高溫到無法言語的溫度，船艙熱到像是悶燒鍋」，同行友人吃了暈船藥還是熱到吐，有些人甚至邊吐邊暈。
成語蕎在臉書不滿地說，跟壽星交情好，大家忍耐不適出遊，不然很多人快中暑，都想折返碼頭，她會曝光該事是想提醒欲租遊艇的粉絲，下次避免這種狀況發生，結果被些許網友酸是「公主病」，一氣之下怒發了600多字長文，強調即使藝人比較有錢，也不應該花錢白受罪，業者事後也回覆文章向她道歉，表示會做後續彌補。