COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

楊晨熙砸10多萬包遊艇慶生！成語蕎怒揭內幕：熱到吐

▲成語蕎（左圖）參加楊晨熙的慶生趴，搭乘遊艇出海卻差點中暑。（圖／翻攝成語蕎FB）
▲成語蕎（左圖）參加楊晨熙的慶生趴，搭乘遊艇出海卻差點中暑。（圖／翻攝成語蕎FB）

記者江芷稜/綜合報導

2022-08-25 16:22:172022-08-25 16:41:07

美照背後可能都有心酸的故事！女星楊晨熙8月20日歡度38歲生日，經營副業有成的她，砸了10多萬元租下豪華遊艇，開心揪了一票好友搭船到宜蘭牛奶湖旅遊，享受藍天白雲當背景，在船上展現各種姿態拍攝網美照，原本開開心心出遊，卻因為遊艇冷氣壞掉，業者未能及時因應，讓一群客人在豔陽高照，熱得快要中暑，沒想到業者還拿照片當宣傳品，讓女星成語蕎忍不住開罵！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲成語蕎（左）為楊晨熙慶生，祝賀好友事業有成。（圖／翻攝成語蕎FB）
▲成語蕎（左）為楊晨熙慶生，祝賀好友事業有成。（圖／翻攝成語蕎FB）
這次出遊原本是勵志故事，楊晨熙從一個月收入4000元的電視台「果凍姐姐」當起，努力經營各種副業，不斷打拚後成為演藝圈小富婆，生日自掏腰包花費10多萬元租一艘豪華遊艇，帶姊妹淘出海玩，證明自己不只有外貌，同樣是獨立有能力的美女。一群美女們穿著性感火辣的比基尼，不吝展現好身材，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

▲成語蕎在船上拍攝美照，事後透露熱到快中暑。（圖／翻攝成語蕎FB）
▲成語蕎在船上拍攝美照，事後透露熱到快中暑。（圖／翻攝成語蕎FB）
▲成語蕎出海拍美照，大秀豐滿好身材。（圖／翻攝成語蕎FB）
▲成語蕎出海拍美照，大秀豐滿好身材。（圖／翻攝成語蕎FB）
結果遊艇業者未經同意轉發該文章宣傳，讓成語蕎忍不住揭發內幕，透露當天到場登船時被告知冷氣壞掉，只有退費跟上船兩個選擇，也承諾會努力修復冷氣，她們一行人不想掃興，硬著頭皮上船，結果只有靠岸時有發電機降溫，出海後沒有冷氣降溫，「瞬間高溫到無法言語的溫度，船艙熱到像是悶燒鍋」，同行友人吃了暈船藥還是熱到吐，有些人甚至邊吐邊暈。

▲楊晨熙以橘色性感比基尼亮相，歡慶38歲生日。（圖／翻攝成語蕎FB）
▲楊晨熙以橘色性感比基尼亮相，歡慶38歲生日。（圖／翻攝成語蕎FB）
▲楊晨熙在遊艇上慶生，美照背後竟有心酸故事。（圖／翻攝成語蕎FB）
▲楊晨熙在遊艇上慶生，美照背後竟有心酸故事。（圖／翻攝成語蕎FB）
成語蕎在臉書不滿地說，跟壽星交情好，大家忍耐不適出遊，不然很多人快中暑，都想折返碼頭，她會曝光該事是想提醒欲租遊艇的粉絲，下次避免這種狀況發生，結果被些許網友酸是「公主病」，一氣之下怒發了600多字長文，強調即使藝人比較有錢，也不應該花錢白受罪，業者事後也回覆文章向她道歉，表示會做後續彌補。

楊晨熙痛揭被冷凍真相！惹怒廠商　被酸「想找有錢人嫁」

鄭家純被狠酸「寫真跟本人差太多」！鬆口招認：有修圖

婆婆不捨王瞳頓失依靠！艾成骨灰長眠台灣相伴

向太4字曝郭碧婷婚姻現況！ 喊話「人傻才幸福」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀