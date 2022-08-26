獨／黃珊珊競選團隊就位　傳邀李鴻源出任政策總顧問

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除了市府局處首長外，黃珊珊在親民黨的老戰友們也不會缺席。雖然黨主席宋楚瑜因故不會現身，但同樣為親民黨精神領袖之一的前副主席張昭雄則受邀出席；此外過去也是親民黨籍的李鴻源原本預定將參與記者會，不過因為剛返抵國門，仍在進行隔離的緣故，因此當天不克出席。
知情人士透露，黃珊珊競選團隊預計將會委請李鴻源擔任競選團隊的「政策總顧問」，並著重於都市更新、台北未來宅等相關政策議題。對此，記者致電李鴻源本人求證，李鴻源並未否認，僅低調表示一切都還在討論當中；而黃珊珊辦公室方面也表示，目前還沒有確認職稱，但應為「政策面」相關。
當天記者會上，黃珊珊也將公布競選團隊的「發言人團」，目前確定由前主播李昀臻擔任，至於副發言人則由過去曾為國民黨青年軍的張煥霖、周家宏擔任。至於競選總幹事等核心人選，據了解不會在28日的記者會上公布。
而針對競選口號與主軸的部分，黃珊珊辦公室方面透露，將會以「Taipei Keep Going」為主軸，而在文字設計上，也會將其中的Keep改為K33p（leet寫法，3可代表為e），也象徵著黃珊珊與柯文哲之間的密不可分。至於競選總部的位置，黃珊珊辦公室方面也表示，將會選址在光復南路與忠孝東路交岔口，位於大巨蛋的斜對面，目前大致上裝潢已經完成，未來也將會進行相關佈置與人員進駐。