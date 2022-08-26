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獨／黃珊珊競選團隊就位　傳邀李鴻源出任政策總顧問

▲前內政部長李鴻源（前左2）傳出將擔任黃珊珊競選團隊的「政策總顧問」。（圖／NOWnews資料照片）
▲前內政部長李鴻源（前左2）傳出將擔任黃珊珊競選團隊的「政策總顧問」。（圖／NOWnews資料照片）

記者丁上程／台北報導

2022-08-26 09:30:00

黃珊珊即將在28日正式辭去台北市副市長一職，並於當天上午舉辦參選記者會。知情人士透露，除了包含台北市長柯文哲在內等市府一級首長，幾乎都會出席表達支持外，黃珊珊於親民黨的老戰友們也會出席記者會，包含親民黨精神領袖之一、前副主席張昭雄；而可靠消息指出，前內政部長李鴻源可望出任黃珊珊競選團隊的「政策總顧問」，著重於都更、台北未來宅等相關政策，不過此人事案尚未最後拍板。李鴻源28日原訂列席黃珊珊的記者會，但因剛從國外返國、尚在隔離中而無法出席。

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本週六（27日）適逢台北市城市博覽會開幕，也是黃珊珊副市長任期的最後一天。而28日起，黃珊珊將正式卸下副市長一職，並全力投入2022年台北市長選戰。據了解，黃珊珊將選在28日上午9時，於發跡地內湖舉辦參選記者會，除了市長柯文哲外，市府局處的一級首長也幾乎都會到場，表達對於黃珊珊的支持。

除了市府局處首長外，黃珊珊在親民黨的老戰友們也不會缺席。雖然黨主席宋楚瑜因故不會現身，但同樣為親民黨精神領袖之一的前副主席張昭雄則受邀出席；此外過去也是親民黨籍的李鴻源原本預定將參與記者會，不過因為剛返抵國門，仍在進行隔離的緣故，因此當天不克出席。

知情人士透露，黃珊珊競選團隊預計將會委請李鴻源擔任競選團隊的「政策總顧問」，並著重於都市更新、台北未來宅等相關政策議題。對此，記者致電李鴻源本人求證，李鴻源並未否認，僅低調表示一切都還在討論當中；而黃珊珊辦公室方面也表示，目前還沒有確認職稱，但應為「政策面」相關。

當天記者會上，黃珊珊也將公布競選團隊的「發言人團」，目前確定由前主播李昀臻擔任，至於副發言人則由過去曾為國民黨青年軍的張煥霖、周家宏擔任。至於競選總幹事等核心人選，據了解不會在28日的記者會上公布。

而針對競選口號與主軸的部分，黃珊珊辦公室方面透露，將會以「Taipei Keep Going」為主軸，而在文字設計上，也會將其中的Keep改為K33p（leet寫法，3可代表為e），也象徵著黃珊珊與柯文哲之間的密不可分。至於競選總部的位置，黃珊珊辦公室方面也表示，將會選址在光復南路與忠孝東路交岔口，位於大巨蛋的斜對面，目前大致上裝潢已經完成，未來也將會進行相關佈置與人員進駐。

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