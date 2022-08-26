內幕／與黃珊珊同進退？勞動局長陳信瑜遭曝「不想走」

我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然陳信瑜對外表示，已經兩度向台北市長柯文哲口頭請辭，不過離職與否卻一直都沒有動靜。直至本週柯文哲與黃珊珊進入議會備詢時，再度遭到議員質疑陳信瑜遲到狀況未改，甚至局務會議大遲到，還以「有府級會議」為藉口欺騙與會人士。而在質詢過程中，黃珊珊也揭露陳信瑜的離職流程已經在進行當中，會在28日生效。
而陳信瑜本人在議會接受質詢時，對於離職一事表示毫不知情，甚至明白指出自己是聽到記者提問才知道28日離職，相關工作要交接給誰、下一任局長是誰都不知道，也被外界形容是否為「被辭職」？不過知情人士向《NOWnews今日新聞》記者透露，事實是陳信瑜自己不想離職，甚至想等到柯文哲任期結束以後再下台。
市府人士向記者透露，陳信瑜雖然兩度口頭請辭，但實際上「沒有離職的打算」，甚至想等到柯文哲卸任時再一同總辭。「沒有想離職也沒有關係，但問題在於陳信瑜對於她自己的爭議事件，似乎都沒有妥善處理，危機處理能力也非常薄弱，最後讓火已經快燒到接下來要選舉的黃珊珊。」市府人士強調，黃珊珊正要面臨選戰關鍵深水區，若在此時不斷開陳信瑜，恐怕會讓她自己的瑕疵影響到黃珊珊。
而陳信瑜在擔任勞動局長後，局內的人和也有很大的問題。國民黨議員鍾沛君就曾爆料，陳信瑜敲定28日離職後，局內就有同仁們傳出「當天吃雞排慶祝」；此外陳信瑜也曾經相當獨厚一名曾在曾在勞動局擔任科員及秘書的張姓人士，除了高薪聘用他擔任秘書外，該名張姓人士離職後，陳信瑜也以預算挪移的方式，開出一則新聞稿800元的價格請張姓人士「審核」，也讓局內人士咋舌。