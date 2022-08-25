大台北瘋狂打雷！1分鐘觀測到835次閃電 彭啟明：快進屋
今（25）日午後熱對流發展旺盛，尤其北台灣地區出現劇烈大雷雨，瘋狂閃電雷擊嚇壞不少人！氣象達人、天氣風險管理公司總經理彭啟明稍早在臉書分享一張落雷分佈圖，密密麻麻的雷擊落點佈滿新竹以北地區，尤其在下午3時08分最多曾出現每分鐘達到835筆閃電紀錄，提醒在外活動的民眾務必要注意安全，最好盡快進入室內。氣象局目前也持續針對台北市、新北市、基隆市發布大雷雨即時訊息，持續時間將到傍晚5時30分。
不少網友也紛紛留言分享當地的天氣撞望，有民眾回報新北市中永和大雷雨快一小時了「雨根本用倒的」，甚至中和烘爐地馬路上都淹水，三峽也出現大雷雨，新店也閃電打雷不停並夾雜著暴雨，能見度極差。彭啟明特別提醒大台北地區民眾，短時間內最好待在室內。
彭啟明指出，今天馬鞍颱風外圍環流已經遠離，但後續帶來的偏南到西南風還是有較多的水氣，目前在弱風的中北部山區發展出旺盛的午後熱對流，從閃電監測網可以看到閃電非常的密集，入夜前中北部山區附近的民眾請特別留意天氣變化。預計週五到週六受到太平洋高壓、西南到偏西風影響，午後熱對流就會往山區縮減，天氣相對較穩定一些，不過北部、東半部仍要留意可能有氣流過山沉降作用帶來的高溫現象。