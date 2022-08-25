COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

大台北瘋狂打雷！1分鐘觀測到835次閃電　彭啟明：快進屋

▲彭啟明在臉書分享今日午後北部地區落雷觀測，在下午3時08分曾經1分鐘內閃電835次。（圖／翻攝氣象達人彭啟明臉書）
▲彭啟明在臉書分享今日午後北部地區落雷觀測，在下午3時08分曾經1分鐘內閃電835次。（圖／翻攝氣象達人彭啟明臉書）

記者張勵德/綜合報導

2022-08-25 16:33:38

今（25）日午後熱對流發展旺盛，尤其北台灣地區出現劇烈大雷雨，瘋狂閃電雷擊嚇壞不少人！氣象達人、天氣風險管理公司總經理彭啟明稍早在臉書分享一張落雷分佈圖，密密麻麻的雷擊落點佈滿新竹以北地區，尤其在下午3時08分最多曾出現每分鐘達到835筆閃電紀錄，提醒在外活動的民眾務必要注意安全，最好盡快進入室內。氣象局目前也持續針對台北市、新北市、基隆市發布大雷雨即時訊息，持續時間將到傍晚5時30分。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲今日午後對流發展旺盛，大台北烏雲密佈宛如即將入夜。（圖／張勵德攝）
▲今日午後對流發展旺盛，大台北烏雲密佈宛如即將入夜。（圖／張勵德攝）
▲突如其來的大雷雨讓不少機車騎士措手不及，急忙換上雨衣。（圖／張勵德攝）
▲突如其來的大雷雨讓不少機車騎士措手不及，急忙換上雨衣。（圖／張勵德攝）
不少網友也紛紛留言分享當地的天氣撞望，有民眾回報新北市中永和大雷雨快一小時了「雨根本用倒的」，甚至中和烘爐地馬路上都淹水，三峽也出現大雷雨，新店也閃電打雷不停並夾雜著暴雨，能見度極差。彭啟明特別提醒大台北地區民眾，短時間內最好待在室內。

彭啟明指出，今天馬鞍颱風外圍環流已經遠離，但後續帶來的偏南到西南風還是有較多的水氣，目前在弱風的中北部山區發展出旺盛的午後熱對流，從閃電監測網可以看到閃電非常的密集，入夜前中北部山區附近的民眾請特別留意天氣變化。預計週五到週六受到太平洋高壓、西南到偏西風影響，午後熱對流就會往山區縮減，天氣相對較穩定一些，不過北部、東半部仍要留意可能有氣流過山沉降作用帶來的高溫現象。

大台北小心冰雹！午後大雷雨殺到　6縣市發布大雨特報　

馬鞍颱風逐漸遠離！入夜雨勢趨緩　明放晴午後留意大雷雨

限時3天！全家大杯拿鐵買1送1　7-11蘋果氣泡咖啡2杯99元

全家開賣「綠豆蒜酷繽沙」！加碼霜淇淋買1送1：只有三天

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀