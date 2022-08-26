巷仔內／辭職後少了執政光環　黃珊珊能否突破藍綠夾殺？

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在民眾厭倦藍綠惡鬥的情況下，相較於其他縣市，台北市又是屬於市民素質較高，且自主意識較為明顯的都市。未分屬明顯任何黨派、單純接棒現任市長柯文哲的黃珊珊，也因此更有機會在台北市尋求突破藍綠的可能性。而擔任21年台北市議員，再加上加入柯市府團隊擔任副市長的經驗，可以說是讓黃珊珊備足了行政以及民代的兩種經驗。
不過在台北市，黃珊珊有優勢，但也有隱憂。辭職副市長，其實對黃珊珊來說是一把雙面刃。過去黃珊珊之所以民調能水漲船高，一部分也是憑藉自己的執政優勢，而遇到較為爭議的事件時，也能夠以副市長身份「避免行政不中立」進行阻擋。也因此雖然辭去副市長一職，就能夠專心打選戰不會被外界質疑，但以參選人面對選戰以及外界檢驗時，對於黃珊珊來說又是另一番考驗。
再來則是黨籍問題，黃珊珊雖然定調將以無黨籍身份參選，不過身上仍背負著親民黨以及柯文哲的民眾黨，也讓黃珊珊並非真正無黨無派的第三勢力，而是與藍綠兩黨的支持群眾有所重疊。而在選戰末期，若藍綠兩黨都高舉「棄保」的大旗，對於黃珊珊來說，支持度能否再向現階段如此穩固？恐怕也是得持續觀察的重點。
無論黃珊珊是否能夠當選，2022年的台北市長選戰，勢必都會成為各界關注焦點。在柯文哲當選台北市長前，幾乎都是具有黨籍的政治人物擔任台北市長；若以柯文哲為分水嶺，黃珊珊是否能接續柯文哲「無黨籍市長」的傳承，又或是北市再回到藍綠傳統對決的型態，就看2022年台北市長這一仗結果如何。