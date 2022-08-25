特企／買阿瘦皮鞋可用「全支付」！8%回饋再享周年優惠
阿瘦皮鞋9月1日起門市消費提供「全支付」服務，無論是購買鞋包配件，還是生活日用與食品，除了原有的LINE Pay將能有新的行動支付工具可供消費者選擇，於9月份以全支付結帳消費，享點數8%回饋，同時搭配阿瘦70周年優惠活動將更加划算！
疫情發展驅動購物方式改變，消費者對於具有非接觸式、交易便利的行動支付工具使用意願提升，根據金管會最新統計，台灣去年(110)底已有超過1500萬名民眾使用行動支付。行動支付形式帶來許多便利性，不須再從皮夾掏出現金或信用卡，手機「嗶」一下即可完成交易，且消費紀錄、優惠券或紅利點數皆能統一存放並即時查詢，結合雲端發票除了提高中獎機會也能節能減碳，消費之餘也為環保盡一份心力。
全支付為全聯PX Pay的升級版，將接續PX Pay提供全聯消費的金流支付服務，透過PX Pay APP首頁「全支付入口」會員通過實名認證並連結銀行帳戶，服務立即轉換升級；阿瘦提供顧客多元支付方式，於門市可使用信用卡(包含VISA、Master Card與JCB)與LINE Pay，另也為國民旅遊卡合作店家，因應趨勢現新增全支付選項，希望透過跨業合作打造以足下健康與美好生活為核心的生態圈。
「阿瘦70周年系列活動」將於9月份開跑，除了豐富的優惠活動與贈品，會員另有獨享驚喜，多款新品也於周年慶期間陸續推出，喜愛流行又精打細算的你千萬不能錯過!上列活動詳情可洽阿瘦皮鞋官網或客服專線0800-027-688。