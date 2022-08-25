跟阿公、阿嬤只有三分熟？6成5民眾竟答不出祖父母姓名

我是廣告 請繼續往下閱讀
壯世代教科文協會亦藉著祖父母節契機，針對20-40歲青壯族群發起「青銀親密度大調查」與街訪，發現相較於祖父母對兒孫生活的如數家珍，反觀高達七成年輕人與祖父母僅有「三分熟」，更足見祖父母透過「為自己立傳」的重要性！讓兒女子孫回顧以往珍貴回憶、重新認識長輩，促進維持家庭世代互動及情感凝聚。
值得一提的是，壯世代小組進行街訪後發現，相對祖父母們對於兒孫的大小生活如數家珍，子女們對長輩卻往往有「親密落差」，驚訝的發現20至40歲的青壯族群，一但脫離兒時常常回到祖父母家吃飯、或放學後被悉心照顧的童年時光以後，不乏因為工作或課業而產生距離，或在成家立業後跟長輩的關係日漸疏離，以至於將近7成民眾無法正確答出全部4位祖父母的姓名，有過半數甚至完全不知任一位祖父母的年齡！
透過《從前從前自傳書》的重新審視，吳春城理事長認為作者們在編撰的過程中將不斷精粹自己的人生，有些人在過程中忍不住落淚；有些人在書寫的「事實」中拉扯，不知道該寫出幾分；完成的每一本《從前從前》最終都將爺奶的畢生精華凝結於書中，讓子女、親友能從這本書，一窺他們堪稱「高玩」的精彩人生。壯世代教科文協會希望將這個感動永久延續下去，促進大眾了解「書寫自傳」不再是名人限定，每個人都應該擁有一本《從前從前自傳書》，無論是留下回憶當傳家寶，或是分享不為人知的奮鬥過程，一步步達成「我為自己寫自傳，我的成就由我定義」。
《從前從前自傳書》自荷蘭引進在台推廣近五年，已為超過3000位壯世代民眾梳理回憶，讓更多子女與兒孫有機會重新認識他們，爺奶們也能沉澱回憶、再次定義個人的成就！透過200多個引導式問題，讓作者們回顧生命歷程中有歡笑、有血淚的每個瞬間，每個人生都是一篇好故事，在書寫的過程中療癒放下、回想反思，從回憶中找尋動力與生命意義，也為自己的人生留下最好的禮物！壯世代教科文協會將持續鼓勵三、四、五年級生的「壯世代」們，勇於跨出規則、迎接人生下半場，將這份感動延續下去並擴散的每個世代心中。