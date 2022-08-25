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蔡培慧稱依台大標準就是抄襲　許淑華：不會因論文退選

▲許淑華強調對自己的論文有信心，且無論校方判定結果如何，自己都不會因此退選。（圖／許淑華臉書，2022.08.25）
▲許淑華強調對自己的論文有信心，且無論校方判定結果如何，自己都不會因此退選。（圖／許淑華臉書，2022.08.25）

記者顏幸如／南投報導

2022-08-25 17:54:572022-08-25 17:56:35

國民黨南投縣長參選人許淑華的碩士論文被檢舉涉抄襲，對手蔡培慧陣營今強調，尊重學術單位的獨立判斷，但「依據台大標準，許淑華的論文就是抄襲」。許淑華則強調自己非常有信心，論文絕對沒問題，無論校方審查結果如何，都會坦然面對，不會退選。至於也捲入抄襲風波的議長何勝豐論文案，亞洲大學昨傍晚接到具名檢舉，將啟動「學術倫理委員會」調查。

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民進黨南投縣議員參選人曾琮愷，日前具名檢舉許淑華論文與下屬謝百傑研究報告高度相似，校方回應最晚10月中旬才有審查結果。「事證已經這麼明確了，我們也找出這麼多的比對，為什麼還要拖到10月中？是不是有選舉的考量？」曾琮愷主張比照台大審查林智堅論文的速度，早日釐清真相；逢甲大學則回應學倫會審查中，會在規定的2個月內完成。

▲民進黨南投縣長參選人蔡培慧今「百里前行」走到名間鄉。（圖／蔡培慧辦公室提供，2022.08.25）
▲民進黨南投縣長參選人蔡培慧今「百里前行」走到名間鄉。（圖／蔡培慧辦公室提供，2022.08.25）
民進黨南投縣長參選人蔡培慧今（25）日「百里前行」走到名間鄉，她認為許淑華論文經系統比對相似度有71%，昔日下屬謝百傑也出面承認，是他提供相關資料給許淑華使用，雖然許淑華聲稱對論文原創性有信心，但學術界對於這樣的說法相當質疑。

蔡培慧說，如果論文是許淑華自己寫的，可以像林智堅一樣出來辯護、把寫論文的過程告訴大家；如果論文不是她寫的，就像南投縣議會議長何勝豐一樣道歉。她表示自己尊重學術單位的時間規定和判斷，「依據台大標準，許淑華的論文就是抄襲，逢甲大學審查時應該看證據、讓證據說話」。

蔡培慧認為，政治人物需誠實面對民眾質疑，根據各種面向，許淑華的碩士論文「就是以權勢壓迫下屬來完成的」，她呼籲許淑華不要躲在大學後面，應誠實面對民眾的質疑。

▲蔡培慧百里前行徒步走訪各鄉鎮，開心與培龍眼灶合影。（圖／蔡培慧辦公室提供，2022.08.25）
▲蔡培慧百里前行徒步走訪各鄉鎮，在名間鄉開心與培龍眼灶合影。（圖／蔡培慧辦公室提供，2022.08.25）
許淑華今正面回應，民進黨參選人檢舉她的論文涉嫌抄襲，校方已啟動調查，預計最慢10月會有結果。她對自己的論文非常有信心，絕對沒有問題，但也尊重校方機制，希望事件快點落幕，無論結果如何都會坦然面對，更不會退選。

許淑華認為，民進黨一直在林智堅論文門事件中模糊焦點，事實上林智堅退選和論文判定沒有直接關係，真正原因是蔡英文選擇支持他、動用全黨力量攻擊台大，才引起社會強烈反彈，外溢效應影響其他縣市選情，不得不讓他退選。她喊話民進黨不用急著把他形塑成非常負責的人，因為林智堅根本是被迫退選的。

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