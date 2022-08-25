雷神索爾降肉？「超粗紫紅閃電」在眼前劈下：嚇到飆髒話
今（25）日午後北台灣降下暴雨，多處地區都已經出現積淹水現象，經濟部水利署稍早針對台北市信義區、大安區、松山區、中正區，以及南投縣水里鄉發布淹水一級警戒，台北市文山區、南港區則為二級警戒。由於正逢下午時段，不少民眾路上碰到超大豪雨，紛紛拍下畫面PO網，其中一名網友在臉書「爆廢公社」中曬出「超粗紫紅閃電」直擊畫面，讓他嚇傻直呼：「雷神索爾要來了？」
今雨彈突擊讓許多民眾猝不及防，其中也有不少人正在通勤路上。稍早有網友在臉書社團「爆廢公社」發文PO影片，當時原PO正在坐在汽車副駕，眼睜睜看著離自己不遠處一道「超粗紫紅色閃電」從烏雲密佈中劈下，讓他嚇得直飆髒話。
震撼一幕曝光後引發大票網友激情討論，「新店更扯」、「索爾來了」、「誰在給我亂對天發誓？」、「我剛剛也看到這一幕！」，原PO則留言解答拍攝地點在樹林區。事實上，氣象局今稍早已針對雙北市發布大雷雨即時訊息，包括台北市、新北市、彰化縣、南投縣都在警戒範圍內，持續時間將到傍晚5時45分為止，下班時段提醒民眾要注意安全；此外各地也傳出受雷雨影響，例如新店區稍早因大雷雨導致大範圍停電，讓當地民眾頗受困擾。