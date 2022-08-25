《原子》7帥合體！黃文廷回味奪冠　林佳辰曝選秀遇挫折

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黃文廷2018年拿下第7屆「花漾少男少女組」冠軍，如今在《原子少年》大放異彩，他仍時常提醒自己不能忘記初心，「當時初生之犢不畏虎，不會跳舞，也不害怕失敗，決賽時還把頭髮染成白色，完全不在乎別人眼光。」同屆的林佳辰獲亞軍，他自曝心路歷程，「其實我報名兩次，第一次沒選上，而且以前很沒自信。」現在有「原子顏值天花板」之稱，還因此登上韓國網站熱搜，他說：「這一路來，很幸運能知道自己的不足，有機會變得更厲害。」
從小就有明星夢的李哲言，則是第9屆璀璨之星「演藝組」季軍，他透露當時是媽媽偷偷幫他報名，「我一直不敢跨出第一步，但媽媽覺得要去試看看，成功也好，跌倒也沒關係；我個性好強、愛面子，一旦踏入比賽，就會卯足全力，後來幸運獲得第3名」。李哲言認為，實戰經驗很重要，鼓勵大家多參加比賽。
陳翊樺當初報名第9屆璀璨之星「花漾少男少女組」，那時是陪朋友參加，很幸運通過海選，談到比賽經驗，他認為不論是璀璨之星或《原子少年》，都讓他收穫很多，不過他自認起步太慢，時常因緊張而不敢表現，錯過許多機會，「現在上台前雖然還是會緊張，但我會提醒自己要冷靜，把比賽當作是表演，享受當下。」
江尚儒是第8屆璀璨之星「模特兒組」季軍，他透露大學時期，璀璨之星到學校宣傳，當時報名未被選上，不過他並沒有放棄，後來再次報名被選上，回憶當時心情，他說：「我認為人生一定要有選秀經驗，璀璨之星走秀是我的第一場表演，過了這個檻對我來說很重要。」
金雲及饒高赫雖未參加過璀璨之星選秀，在伊林及《原子》仍收穫滿滿；有「網球王子」之稱的饒高赫，網球球齡超過10年，拿下不少獎項，高中畢業轉換跑道，往演藝之路邁進，跨足模特兒、戲劇演出。他說，「參加《原子少年》最大收穫，除唱跳進步外，很開心認識一群跟自己一樣有夢想的優秀少年。」193公分的金雲在《原子》是身高擔當，雖然擁有身高優勢，但他覺得這點在隊伍中看起來很突兀，練舞難度增加，「不過每次跟大家聚在一起練舞都特別開心。」