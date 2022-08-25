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暴雨狂炸信義區時雨量113毫米！入夜雨緩　明放晴防高溫

▲今日午後北台灣降下暴雨，北市信義區時雨量高達113毫米，中和區仁愛街23號一度積淹水，馬路變成小河。（圖／翻攝畫面）
▲今日午後北台灣降下暴雨，北市信義區時雨量高達113毫米，中和區仁愛街23號一度積淹水，馬路變成小河。（圖／翻攝畫面）

記者張勵德/綜合報導

2022-08-25 18:33:512022-08-25 18:35:21

今（25）日受到馬鞍颱風帶來的水氣影響，加上偏南風助長午後熱對流發展特別旺盛，下午時段中部以北及南投地區都出現劇烈降雨，台北市信義區從下午3時30分到4時30分，時雨量高達113毫米，周邊大安區等多處時雨量也高達90毫米以上，堪稱是暴雨等級。南投集集、水里也都出現劇烈雨勢，讓不少人都變成落湯雞。同時暴雨還夾雜猛烈的雷擊現象，天氣風險管理公司觀測到北部山區在下午3時08分，1分鐘就出現835次閃電。

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傍晚之後北台灣雨勢已經趨緩，不過新竹以南至嘉義山區雨勢還是持續中，中央氣象局目前針對新竹、苗栗、台中、南投、雲林、嘉義等6縣市發布豪雨特報，預計入夜之後雨勢才可望逐漸趨緩一些。

明（26）日由於水氣減少，加上太平洋高壓增強，各地天氣明顯好轉，且午後雷陣雨範圍將會縮減以山區為主。氣象局表示，明日到週六（8/27）白天由於台灣附近風向轉為篇西南風，清晨中南部沿海地區偶有零星短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴。天氣放晴加上中國華中、華南一帶又有熱空氣移出，各地明顯乾熱氣溫偏高，西半部地區高溫可達攝氏35到36度，東部地區也有攝氏33到34度。

氣象局也持續針對12縣市發布高溫資訊，明日中午前後花蓮縣地區為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機率，台東縣地區為橙色燈號，有攝氏38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、南投縣及宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，基隆市、桃園市、嘉義市、嘉義縣、高雄市及屏東縣地區為黃色燈號，提醒民眾外出記得做好防曬準備，並多補充水分以免中暑。

氣象局表示，週六晚間起有一小股東北風南下，北部及東北部地區將轉為有零星短暫陣雨的天氣，下週日（8/28）受到東北風或北風影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，由於水氣增多，中南部地區午後可能有局部大雨發生機率，提醒民眾安排戶外活動要注意天氣變化。

下週一到週三（8/29~8/31）各地天氣回穩，大多維持多雲，西半部地區及東半部山區午後有局部短暫雷陣雨，各地高溫大約維持在攝氏34度左右。而下週四（9/1）又有一小股東北風南下，屆時北台灣又會轉為有局部短暫陣雨的天氣。

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