暴雨狂炸信義區時雨量113毫米！入夜雨緩　明放晴防高溫

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明（26）日由於水氣減少，加上太平洋高壓增強，各地天氣明顯好轉，且午後雷陣雨範圍將會縮減以山區為主。氣象局表示，明日到週六（8/27）白天由於台灣附近風向轉為篇西南風，清晨中南部沿海地區偶有零星短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴。天氣放晴加上中國華中、華南一帶又有熱空氣移出，各地明顯乾熱氣溫偏高，西半部地區高溫可達攝氏35到36度，東部地區也有攝氏33到34度。
氣象局也持續針對12縣市發布高溫資訊，明日中午前後花蓮縣地區為紅色燈號，有連續出現攝氏38度極端高溫的機率，台東縣地區為橙色燈號，有攝氏38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、南投縣及宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，基隆市、桃園市、嘉義市、嘉義縣、高雄市及屏東縣地區為黃色燈號，提醒民眾外出記得做好防曬準備，並多補充水分以免中暑。
氣象局表示，週六晚間起有一小股東北風南下，北部及東北部地區將轉為有零星短暫陣雨的天氣，下週日（8/28）受到東北風或北風影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，由於水氣增多，中南部地區午後可能有局部大雨發生機率，提醒民眾安排戶外活動要注意天氣變化。
下週一到週三（8/29~8/31）各地天氣回穩，大多維持多雲，西半部地區及東半部山區午後有局部短暫雷陣雨，各地高溫大約維持在攝氏34度左右。而下週四（9/1）又有一小股東北風南下，屆時北台灣又會轉為有局部短暫陣雨的天氣。