張天愛手撕渣男！怒揭3分半錄音　曝徐開騁酒後亂性

大陸女星張天愛與徐開騁合演陸劇《我的漂亮朋友》因戲結緣，爆出熱戀交往3年，她參加《乘風破浪》節目時，男方公開發文支持，戀情不言可喻，孰料，媒體近日偷拍到徐開騁到新疆美女古力娜扎家過夜，疑似行為出軌，流言甚囂塵上，張天愛也不忍了，今（25）日主動發文怒批「慣犯，希望所有女孩擦亮眼睛」，並釋出一段3分半的錄音，竟是徐開騁坦承酒後亂性和別的女生發生親密行為，還求張天愛原諒他，渣男行徑無所遁逃。
據張天愛流出的錄音對話，徐開騁要求她不能對外公開戀情，卻在私下去男性友人家聚會時，和其他女性發生特殊關係，並致電張天愛道歉，坦承酒後亂性行為，彷彿背劇本台詞似地說出「我就不再是你心裡純粹的我」、「一個人的一個錯一直折磨著我」、「我原諒不了我自己」、「我特別恨我自己」。
徐開騁還強調，自己很愛張天愛， 想回到她身邊，「我知道你很難過，我確實沒法安慰你，因為我的安慰也許會造成更深的損害」，語氣痛苦表示自己每天活在懲罰之中，期盼她能原諒，「愛寶、愛寶、愛寶，回來吧！」結果，徐開騁尚未挽回女友的心，就被拍到去古力娜扎家過夜，讓張天愛感到死心，才會丟出錄音檔手撕劈腿男。
音檔曝光後立刻登上微博熱搜第一，粉絲安慰留言不斷湧入張天愛的微博，「姐姐，你別委屈自己，我們都在，我們永遠愛你」、「姐搞事業，別上男人的當」、「真正的醉酒是沒有性行為的，還挺會給自己找理由」，而另一個當事人古力娜扎也藉此認清真相，轉發張天愛的文章怒批徐開騁，「不是小三，之前不是現在不是以後更不會是！面臨全網『小三』的言論，一直不敢相信你是騙子！這段錄音也是讓我看清了你到底是個什麼東西！」