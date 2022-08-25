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白紗女闖入麥當勞！邊罵邊把漢堡「塞進胸罩」　眾人看傻

▲白紗女闖麥當勞，邊罵邊把廚房中的漢堡塞進胸罩，眾人全看傻。（圖／Youtube：DeadlinenewsTV）
▲白紗女闖麥當勞，邊罵邊把廚房中的漢堡塞進胸罩，眾人全看傻。（圖／Youtube：DeadlinenewsTV）

編輯中心/綜合報導

2022-08-25 20:44:44

本月13日時，位於英國倫敦劉易舍姆（ Lewisham）的麥當勞發生一起離奇事件，一名身著白色紗裙的女子闖進店內料理區，並大喊大叫想吃漢堡，接著不顧店員阻攔，將桌面上多個漢堡塞進自己胸口，過程中不斷飆罵髒話，而店員苦說歹說將其勸離廚房，但臨走前她又隨機挑了兩個漢堡塞進胸罩中。

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▲英國一家麥當勞中，出現一名強搶漢堡的女子。（圖／Youtube：DeadlinenewsTV）
▲英國一家麥當勞中，出現一名強搶漢堡的女子。（圖／Youtube：DeadlinenewsTV）
本月中時，一名女子闖進麥當勞料理區，與店員發生激烈口角，人員一再拉開門要求女子離開，可她仍不依不饒，站在繁忙的工作區中大聲飆罵髒話，接著兩隻手抓向檯面上已經包裝好的漢堡，而後拉開衣襟塞進胸罩，離譜的行徑看傻了現場的店員及顧客。

▲店員請她立即離開。（圖／Youtube：DeadlinenewsTV）
▲店員請她立即離開。（圖／Youtube：DeadlinenewsTV）
店員們輪番站到她面前，用堅定的語氣請她離開，而就在離開前，她又隨機抓了兩樣食品放進胸口，剛進入的顧客則不明所以，問到「為什麼罵髒話？」、「她胸前怎麼有兩個起司漢堡？」。後續一名女店員向前安撫，她才一邊叫囂一邊跟著走出大門，結束這場鬧劇。

該家麥當勞後續表示，「完全不能接受這種行為，這會使我們餐廳沒有立足之地」，而影片也在網路上大肆流傳，網友回覆「她把薯條放在哪裡了？」、「把你手中的大麥克放下！」、「太可悲了」、「這完全是偷竊」。（編輯：李惠婷） 


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