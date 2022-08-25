微笑女神濕身露「超兇長輩」　小煜脫衣秀胸肌搶C位

中視週日綜藝節目《飢餓遊戲》，28日推出「尋找對的人配對賽」，邀來夏語心、王品澔、海產、林真亦、小煜（楊奇煜）與主持群一同遊戲，眾人透過盲抽取得身分，由於無法得知別人抽到什麼，導致藝人在遊戲中相互猜忌懷疑的情節層出不窮，製作單位更特別設計遊戲環節為「愛情傘配對」，勾起大家青春的回憶。
一行人來到泳池旁，「微笑女神」林真亦換上性感比基尼，展現傲人身材，主持人安排站位時，王仁甫要求小煜讓出C位給林真亦，笑說：「她在前面比較好看啦！」讓小煜相當不服氣：「我就不好看嗎？」製作單位一聽則明示「脫掉就好看了」，於是小煜為了奪回C位，立馬脫下吊嘎、解放大胸肌，但孫協志卻語帶可惜地說：「我們比較喜歡看你脫的時候是用撕破的。」
來到花蓮旅遊勝地，藝人也趁機體驗越野沙灘車，王仁甫一上車就異常興奮，開始一路狂飆變身瘋狂賽車手，讓坐在後座的夏語心驚聲尖叫，頻頻要求他走回正途，王仁甫則調皮回應：「我就愛走旁門左道」，自駕體驗後改由專業教練開車載手持水杯的藝人，誰可以剩下越多水就獲勝。
眾人試圖討好教練，便詢問教練喜歡什麼類型，意外釣出教練回答：「喜歡蔡黃汝這類型的。」為了賄賂教練，王仁甫不惜搬出蔡黃汝的照片當利誘，輪到花花上車時，剛好就坐在教練的副駕駛座，讓教練相當害羞，王仁甫還特別幫教練擦拭後照鏡，讓教練能清楚賞「花」！
這趟外景也到知名景點「海崖谷」，節目設計123木頭人遊戲，不料眾人集體造反，一出發就直直往前衝，亂棒打主謀，王仁甫更說：「這六年來所有的怨氣，這一刻全都一吐為快！」失控場面就在28日晚間8點中視首播，隔週六晚間8點中天娛樂台播出。