中職／終究還是要「問天」！羅力7局超好投仍遭味全逆轉

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悍將今晚先在第4局用一個連續3支安打的攻勢，攻下本場比賽第1分，但是6局上半，味全龍隊張祐銘在2人出局時打出一支直擊全壘打牆的三壘安打，下一棒的「大師兄」林智勝隨即敲出追平分安打，直到7局下才由高國麟的陽春砲突破僵局，但8局上味全龍的主砲吉力吉撈．鞏冠馬上敲安追平比分，劉基鴻接著馬上補上長打，一舉超前並奠定勝基。
今晚被高國麟打出全壘打的投手，是本季表現相當穩定的味全龍主力中繼左投王玉譜，在本場比賽以前防禦率只有0.57的他，上一次被轟還要追溯到2018年4月30日，當時他還效力於統一獅，在桃園球場遭到當時還是Lamigo桃猿隊的游擊手林承飛狙擊，這次被轟不只是他暌違4年多再次挨轟，也中止了近18場出賽、19.2局無失分的紀錄，雖然差點吞敗，但最後靠著隊友劉基鴻的超前分安打，收下本季第2勝。
而今晚的主角羅力，依舊維持自己一貫的穩定表現，主投7局用95球，只被打出4支安打，失掉1分，還送出本季新高的9次三振，雖然隊友高國麟打出超前轟，但是後援投手富藍戈的救援失敗，也把他的勝投給敗掉，在中職表定的倒數第2次先發，也同樣維持自己一貫的「問天」特性，依舊跟勝投無緣。
味全龍隊的先發洋投，也是第3次要來挑戰本季第10勝的鋼龍，同樣用95球，雖然投出4次四壞保送，依舊繳出了6局7K失1分的優質好投，可惜前6局等不到隊友的火力支援，最近連續3場先發都無關勝敗，想奪下本季第10勝還要再等等。