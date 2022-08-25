COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

中職／終究還是要「問天」！羅力7局超好投仍遭味全逆轉

▲味全龍劉基鴻打出超前安打。（圖／味全龍球團提供）
▲味全龍劉基鴻打出超前安打。（圖／味全龍球團提供）

記者簡名杉/新北報導

2022-08-25 22:40:54

富邦悍將洋投羅力，今晚在主場新莊棒球場對決味全龍，也是他宣布引退前的表定倒數第2場比賽，但是雙方在前6局形成投手戰，都只攻下1分，直到7局下半，代打的高國麟轟出一支左外野的超前陽春彈，差點幫助羅力拿下勝投，可惜8局上半後援的富藍戈把領先敗掉，讓味全龍靠著一輪猛攻打回3分大局，也幫助味全龍以4比2逆轉富邦悍將，悲情羅力還是擺脫不掉「問天」命運，跟中職生涯第102勝擦身而過。

我是廣告 請繼續往下閱讀

悍將今晚先在第4局用一個連續3支安打的攻勢，攻下本場比賽第1分，但是6局上半，味全龍隊張祐銘在2人出局時打出一支直擊全壘打牆的三壘安打，下一棒的「大師兄」林智勝隨即敲出追平分安打，直到7局下才由高國麟的陽春砲突破僵局，但8局上味全龍的主砲吉力吉撈．鞏冠馬上敲安追平比分，劉基鴻接著馬上補上長打，一舉超前並奠定勝基。


今晚被高國麟打出全壘打的投手，是本季表現相當穩定的味全龍主力中繼左投王玉譜，在本場比賽以前防禦率只有0.57的他，上一次被轟還要追溯到2018年4月30日，當時他還效力於統一獅，在桃園球場遭到當時還是Lamigo桃猿隊的游擊手林承飛狙擊，這次被轟不只是他暌違4年多再次挨轟，也中止了近18場出賽、19.2局無失分的紀錄，雖然差點吞敗，但最後靠著隊友劉基鴻的超前分安打，收下本季第2勝。


而今晚的主角羅力，依舊維持自己一貫的穩定表現，主投7局用95球，只被打出4支安打，失掉1分，還送出本季新高的9次三振，雖然隊友高國麟打出超前轟，但是後援投手富藍戈的救援失敗，也把他的勝投給敗掉，在中職表定的倒數第2次先發，也同樣維持自己一貫的「問天」特性，依舊跟勝投無緣。


味全龍隊的先發洋投，也是第3次要來挑戰本季第10勝的鋼龍，同樣用95球，雖然投出4次四壞保送，依舊繳出了6局7K失1分的優質好投，可惜前6局等不到隊友的火力支援，最近連續3場先發都無關勝敗，想奪下本季第10勝還要再等等。

中職／羅力引退倒數第2戰　賽前大雨表定7點開戰

中職／安得勝若真不能投　陳鴻文、李子強都是替代選項

MLB／「大學長」Pujols有夠暖！賽後原味球衣贈小球迷

MLB／海盜超大物超可怕怪力　打出近200公里平飛球！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀