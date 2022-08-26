NOW早報／林智堅2學位掰！顏擇雅喊退學費　律師1句嗆爆

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顏擇雅評論林智堅雙碩士遭撤銷一事，表示「想問台大與中華大學有沒詐騙之嫌，是否需要把收到的學費退還給林智堅？如果不必賠償林智堅時間損失的話。」
顏擇雅解釋，「不然將來每個學校都可以騙報考新生說畢業很簡單，時間到了也發給他畢業證書，但過幾年再以維護校譽為由說等一下，你還沒達到畢業標準，所以要取消畢業證書，這不是更像學店嗎？」
顏擇雅還說雖然台灣沒有學校退錢的先例，「但我認為兩校為林智堅這個案子首開先例，對整個教育系統會很棒。那表示，將來各校的畢業生，可以用各種名目要求學校退錢，反正自己也願意把畢業證書退回，過幾年都可以。這一定會讓所有學校對教學品質都更嚴格把關。」最後預言這對「教育一定是好事」。
顏擇雅特別的看法引發網友熱議，對此，余正煌的委託律師吳俊達直言顏擇雅的「論述邏輯，真是荒謬離譜，令人嘆為觀止。」吳俊達強調自己就問一件事，「台大及中華有告訴小智或同意小智可以抄襲論文嗎？」
吳俊達指出，哪些學校、哪個指導教授，會直接、明示告訴學生們說，「繳錢我們就給你碩士學位」，或「碩士論文抄襲一樣可以畢業」？最後再點名顏擇雅，「妳知道自己在胡說八道嗎？」
今日天氣／天氣好轉！各地「高溫悶熱」 山區留意午後雷雨
中央氣象局表示，今（26）日環境轉為吹西南風，白天各地區天氣大多為多雲到晴、高溫炎熱，高溫普遍落在33至35度，但桃園以北地區、嘉義地區、高屏地區及宜花地區可能會出現局部36度以上高溫，花蓮縱谷地區及台東地區更可能出現38度的極端高溫，提醒民眾外出要做好防曬並多補充水分。
氣象局也說，午後因為熱力作用，在各地山區以及靠近山區的平地容易發展雷陣雨，提醒中午過後在山區活動的民眾注意雷擊與強陣風，也建議攜帶雨具備用。
暴雨來襲！新店高速公路涵洞淹水拉封鎖線 男爬車頂待援
昨（25）日午後北台灣降下暴雨，多處地區都已經出現積淹水現象，經濟部水利署針對台北市信義區、大安區、松山區、中正區，以及南投縣水里鄉發布淹水一級警戒。而新店區安平路高速公路涵洞一度積淹水，有民眾爬上車頂等待救援，警消到場後也在涵洞前拉起封鎖線。
午後雨彈暴襲，雙北多處傳出積淹水，新店區安平路高速公路涵在4點多時，一度積淹水長約40公尺寬7公尺，積淹水幾乎漫過車前引擎蓋，民眾只能爬上車頂等待救援。
另外中和區仁愛街23號，昨日下午將近4點左右，也一度積淹水長約10公尺、寬6公尺，深度約10公分，馬路變成小河，警消趕到現場拉起封鎖線。
iPhone 14隱藏新功能露餡？蘋果發表會邀請函主題藏玄機
蘋果昨(25)日凌晨正式發出邀請函，將於美國時間9/7上午10點舉辦，台灣時間約在9/8凌晨1點，同樣採用線上舉辦。本次以「Far out」為主題，邀請函設計以星空為主題，利用星光勾勒出蘋果LOGO。雖然蘋果官方尚未公佈相關新品訊息，但光是發表會的邀請函，已經可以讓各路大神拆解其中的秘密，其中隱藏著iPhone 14重要功能，例如可能有讓螢幕永遠顯示時間、日期，擁護不用再喚醒螢幕就能看到。
本次活動主題以「Far Out」為名，搭配星空代表遙遠的外太空，根據《彭博社》相關人士爆料，蘋果計劃 iPhone 14 支援兩種低軌道衛星通訊功能，內部研發 iPhone低軌衛星通訊代號為「Stewie」，當用戶在緊急狀態下失去行動網路時，會自動連上低軌道衛星，或是透過SOS緊急服務功能傳送給緊急救援電話，或是透過「訊息」發送求救訊號。
另外，之前就有開發者發現，測試版發現 AOD 隨顯功能，但AOD 隨顯功能可能只會在 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max讓螢幕永遠顯示時間、日期、小工具等資訊，用戶不需要喚醒或點亮螢幕就能查看資訊。
同時發表會上主視覺，背景全黑搭配點點的光芒，感覺就像是抬頭看天上的星空、銀河一般，被解讀為今年的iPhone 14會提升天文攝影，預計能夠在低光源環境下，搭配內建「星空攝影」模式，能讓 iPhone 自動拍攝月亮或星星。
婆婆不捨王瞳頓失依靠！艾成骨灰長眠台灣相伴
來自馬來西亞的歌手艾成，17日意外墜樓身亡，老婆王瞳24日為他舉辦音樂追思會，護送老公最後一程，艾成遠在大馬的親人來台悼念，父母傷心欲絕，仍心疼媳婦頓失依靠太孤單，決定把兒子骨灰留在台灣，陪伴在王瞳身邊。
王瞳和艾成愛情長跑多年成婚，曾隨老公回家鄉探視親人，看到其父母為兒子收集新聞報導剪報非常感動，讚美艾成活在一個有愛的家庭中。因為疫情緣故，艾成近3年沒返回家鄉，未能陪伴在父母身邊，讓他耿耿於懷，一直擔心演藝事業不夠亮眼，感覺對不起家人。
王瞳原先規劃9月10日和艾成在大馬成婚，可惜未能如願，只能穿上艾成送的白色洋裝，把追思音樂會當成婚禮舉辦，陪著他走完最後一段路，並曝光準備的驚喜喜帖。據身邊友人透露，王瞳本來要讓艾成媽媽將兒子骨灰帶回家鄉，但婆婆不捨王瞳失去依靠，最後決定將艾成的骨灰留在台灣陪伴媳婦，地點選在三峽的墓園。
明晚鬼門關！別拜「9水果」小心犯禁忌 說4句話恐被纏上
農曆七月即將結束，今（26）日正是鬼門關的日子，通常在鬼門關前會準備一些供品祭拜，送「好兄弟」們回陰間。對此，命理專家楊登嵙提醒，鬼門關前千萬不要拜「9水果」，更提點祭拜時幾項禁忌需注意。
命理專家楊登嵙建議，公司行號或住家門口要祭拜好兄弟時間，最好選在下午1點後5點前，供品盡量以乾料，例如餅乾、泡麵、罐頭之類，也可以準備一些米、油、鹽等，讓好兄弟可以帶回去，象徵好兄弟在未來11個月不愁吃。
倘若祭拜水果，則以蘋果、梨子、柿子等當季水果為主，而水果挑選上也有幾項禁忌須知：
1、「鳳梨」不可，閩南話為「旺來」，豈不是一個接一個過世。
2、「香蕉」不可，閩南話為「招」，招來，豈不是招來過世，跟往生者一起走。
3、「香蕉」、「李子」、「梨子」或「鳳梨」因有「招你來」諧音，也要避免齊全。
4、「葡萄、荔枝、龍眼、香蕉」不可，因為這些水果都是一整串，有「死一整串」的忌諱，擔心家中有人跟往生者走，豈不是一個接一個過世！如果要祭拜好兄弟，將其剪開就沒有關係。此外，以上這些水果，拿來祭拜神明則沒有以上禁忌，反而好事接著來！
5、「芭樂、蕃茄」不可，若連籽一起吃下，種子不易消化，會隨糞便排出，加上以前衛浴設備和習慣不佳，人們常隨處在草地拉屎，故老一輩的人會認為「芭樂是由糞便排出的種子所生長的果實」，若拿來敬拜拜，對神明是非常不敬也不潔。但現在經濟進步，衛浴設備及生活習慣良好，就沒有這些問題。另外，做生意收支票的廠家也不用芭樂祭拜，以免收到「芭樂票」，收到跳票。
楊登嵙說明，燒給普渡公的金紙要準備大佰壽金、普渡金、壽金、刈金、福金，燒給好兄弟的則是刈金、銀紙（大、小銀）、經衣、往生錢、金銀財寶等。
楊登嵙提到，在關鬼門拜拜時要注意，千萬不能說到「留」、「明年再見」、「明年我再準備豐盛一點」、「期許明年再拜」等關鍵字，否則好兄弟會誤以為請祂留下來，對你抱有期許和期待，莫與好兄弟結緣。此外，若農曆7月有在家門前掛普渡燈的，要記得在鬼門關當天燒掉、化掉，若是不能燒的材質，也要記得收起來。（編輯：賴禹妡）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。