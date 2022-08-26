咖啡優惠懶人包！7-11大冰美30元、全家大杯拿鐵買1送1

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🟡超值五六日｜限門市．8/26-8/28
📍大杯冰燕麥拿鐵2杯99元，6.6折。
（單件原價75元、平均特價49元）
📍特大杯完熟蘋果氣泡咖啡2杯99元，5.8折。
（單件原價85元、平均特價49元）
📍特大杯香鑽水果茶2杯99元，7.1折。
（單件原價70元、平均特價49元）
📍瑞穗鮮乳雪糕買2送1，6.7折。
（單件原價40元、平均特價27元）
📍韓國熊津米漿／青梅冰買1送1，5折。
（單件原價35元、平均特價17元）
🟡開學季｜限APP．8/26-8/31
📍特大杯拿鐵買8送4，6.7折。
（單件原價70元、平均特價47元）
📍大杯美式買8送4，6.7折。
（單件原價45元、平均特價30元）
📍中杯精品美式買8送4，6.7折。
（單件原價80元、平均特價53元）
📍大杯黑糖珍珠撞奶買8送4，6.7折。
（單件原價60元、平均特價40元）
📍特大杯四季春純奶青／經典純奶茶買8送4，6.7折。
（單件原價50元、平均特價33元）
■全家超商
🟡限門市．8/26-8/28
📍質上雪糕微苦焦糖歐蕾49元，買1送1平均25元。
📍經典黑炫拿鐵酷繽沙60元，買1送1平均30元。
📍味丹竹炭水20元，買1送1平均10元。
📍午后時光重乳奶茶25元，買2送2平均13元。
📍南方之星生啤酒原價79元，特價55元，約7折。
📍大杯經典拿鐵55元，買1送1平均28元，第二杯持小白單8/29至9/4在原店兌換。
📍霜淇淋不限口味49元，買1送1平均25元。（限全盈+PAY）
🟡全盈+PAY｜限APP．8/26-8/28
📍威德保健飲品89元，買1送1平均45元。
📍黍一番鹽燒海鮮蝦30元，買1送1平均15元。
📍OREO香草捲心酥35，買1送1平均18元。
📍怡漾鹼性離子水888ml 29元，買1送1平均15元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！