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咖啡優惠懶人包！7-11大冰美30元、全家大杯拿鐵買1送1

▲兩大超商在周末發動咖啡促銷戰，7-11迎接開學，美式最低30元；全家則有限時3天大杯拿鐵買一送一。（圖／7-ELEVEN提供）
▲兩大超商在周末發動咖啡促銷戰，7-11迎接開學，美式最低30元；全家則有限時3天大杯拿鐵買一送一。（圖／7-ELEVEN提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-08-26 10:34:24

高中以下各級學校將在8月30日開學，把握暑假的尾巴出遊，兩大超商7-11、全家都發動周末獨享優惠，假日出遊的餐飲費現省一半。7-11有「超值午六日」及APP開學季活動，全家則是「康康5」及APP全盈+PAY限定買一送一，各式促銷琳瑯滿目，《NOWnews今日新聞》整理好讀版懶人包，將眾多優惠一網打盡。

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■7-ELEVEN
🟡超值五六日｜限門市．8/26-8/28
📍大杯冰燕麥拿鐵2杯99元，6.6折。
（單件原價75元、平均特價49元）
📍特大杯完熟蘋果氣泡咖啡2杯99元，5.8折
（單件原價85元、平均特價49元）
📍特大杯香鑽水果茶2杯99元，7.1折。
（單件原價70元、平均特價49元）
📍瑞穗鮮乳雪糕買2送1，6.7折。
（單件原價40元、平均特價27元）
📍韓國熊津米漿／青梅冰買1送1，5折。
（單件原價35元、平均特價17元）

▲7-11自8月26日至8月28日加碼「超值五六日」。（圖／7-ELEVEN提供）
▲7-11自8月26日至8月28日加碼「超值五六日」。（圖／7-ELEVEN提供）
🟡開學季｜限APP．8/26-8/31
📍特大杯拿鐵買8送4，6.7折。
（單件原價70元、平均特價47元）
📍大杯美式買8送4，6.7折。
（單件原價45元、平均特價30元）
📍中杯精品美式買8送4，6.7折。
（單件原價80元、平均特價53元）
📍大杯黑糖珍珠撞奶買8送4，6.7折。
（單件原價60元、平均特價40元）
📍特大杯四季春純奶青／經典純奶茶買8送4，6.7折。
（單件原價50元、平均特價33元）

▲OPEN POINT行動隨時取推出指定飲品買8送4，約是原價6.7折。（圖／7-ELEVEN提供）
▲OPEN POINT行動隨時取推出指定飲品買8送4，約是原價6.7折。（圖／7-ELEVEN提供）
■全家超商
🟡限門市．8/26-8/28
📍質上雪糕微苦焦糖歐蕾49元，買1送1平均25元。
📍經典黑炫拿鐵酷繽沙60元，買1送1平均30元。
📍味丹竹炭水20元，買1送1平均10元。
📍午后時光重乳奶茶25元，買2送2平均13元。
📍南方之星生啤酒原價79元，特價55元，約7折。
📍大杯經典拿鐵55元，買1送1平均28元，第二杯持小白單8/29至9/4在原店兌換。
📍霜淇淋不限口味49元，買1送1平均25元。（限全盈+PAY）

▲全家超商自8月26日至8月28日加碼「康康5」。（圖／業者提供）
▲全家超商自8月26日至8月28日加碼「康康5」。（圖／業者提供）
🟡全盈+PAY｜限APP．8/26-8/28
📍威德保健飲品89元，買1送1平均45元。
📍黍一番鹽燒海鮮蝦30元，買1送1平均15元。
📍OREO香草捲心酥35，買1送1平均18元。
📍怡漾鹼性離子水888ml 29元，買1送1平均15元。

▲全家APP推出全盈+PAY限定買一送一優惠。（圖／手機截圖）
▲全家APP推出全盈+PAY限定買一送一優惠。（圖／手機截圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

限5天！7-11咖啡買一送一　全家酷繽沙、拿鐵也都買1送1

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