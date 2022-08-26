貓熊寶寶徵名爆網友「祈翠」咒習近平　中國官媒急關留言

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網友直接在《央視》微博留言區打出「讓我們一起來祈翠」，還有人表示「好可愛的名字，我感動，又不敢動」、「翠翠，就叫翠翠」。由於「翠」字的結構可以拆分為簡體字「习+习+卒」，隱含著「習近平死2次」的意思。
一直到留言累計將近1500多則時，微博才發現事情不對勁，隨即關閉此則訊息的評論。轉發該則微博貼文的《北京日報》、《人民日報》等官媒也紛紛關閉評論功能，或是開啟評論精選功能，將留言區中「想必這隻小可愛能扛兩百斤竹子」等諷刺習近平的內容隱藏。
雖然留言區被關閉，但是這起事件仍在社交媒體上持續發酵。報導引述知名博主「牆國蛙蛤蛤」的說法，從「陋習」到「祈翠」，從「慶豐帝」到「小學生」，習近平讀錯的每個字、靠過的笑話，都讓「習近平新時代敏感詞庫」增加，和習近平本人直接相關的敏感詞多達2000個。中國網友已經不能用正常的語言批評政府，只能透過不斷發掘新的隱晦詞彙來規避牆內審查機器、表達不滿意見。
「牆國蛙蛤蛤」表示，敏感詞清單越拉越長，就是已失去糾錯機制的中共政權目前唯一的選擇，但這種做法如同「抱薪救火」，民眾的怒火只會越燒越旺，將習近平敏感詞「清零」的任務，甚至比疫情清零還要不可能實現。
「祈翠文化」最早在2020年出現，微博上曾出現「今日祈翠」、「祈翠超話」等主題，隨後遭到當局封殺，「翠」也成為了禁語，日本知名手遊「偶像夢幻祭2」過去在官方微博宣傳活動消息時，還疑似為了規避中國當局審查，將遊戲中角色「高峯翠」的「翠」改為以羅馬拼音代替。