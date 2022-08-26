中職／統一獅吼音樂祭！盧廣仲到場開唱

我是廣告 請繼續往下閱讀
再度可愛爆棚的統一7-ELEVEN獅音樂祭來了！在插畫家Second刻劃下，不只萊恩、盈盈、爽爽貓變身為棒球隊成員，就連小勞撫、凹凹熊也一起換新裝，組成名符其實的喵科家族準備與1號隊友們同臺狂歡！最萌的跨界聯名專屬人偶見面會將一連三天於場外舉行，讓喜愛萊恩、盈盈與爽爽貓的球迷朋友們一齊互動同樂；而最不能錯過的紀念商品當然也將同步於萊恩酷推出，用療癒的可愛設計、實用的生活週邊融化充滿陽剛之力的棒球世界。
【Up直播-喵喵狂想曲】連續三天分別有不同主題活動舉行，每場都有最獨特的嗓音及視覺演出滿足每一位球迷。首日將搭配最香的Uni-Girls第三張單曲發表設計 【You Need Girls女孩盛典】，不僅賽前隆重推出女孩最完整的新曲舞蹈演出、更將於賽後邀請到來自新加坡的億萬翻唱女王文慧如蒞臨球場獻聲，女孩們也將拿出渾身解數一同在賽後展現不同於看臺應援的一面，帶來多元的表演呈現更亮眼的自我！
次日則攜手Up直播推出 【You Need Stars星光之夜】，賽前由臺語金曲歌后江惠儀一展好歌喉，賽後則由在Up直播擁有高人氣的曼萍與猛獅唱將打頭陣於看台熱力演出，並邀請到流行龐克樂團PAPUN BAND怕胖團，用最真誠的迷人音樂收服樂迷的心！
重頭戲【YOU NEED CHILLAX 草地音樂會】則比照往年安排於第三日，賽前由療癒系歌手鄧福如帶來溫暖歌聲，賽後更開放外野草皮讓球迷朋友席地而坐，由三金得主盧廣仲帶度擔綱壓軸；另外猛獅唱將們也將共同力挺登臺飆歌，邀請球迷朋友一起踏上球場草皮，用最放鬆的心情體驗專屬獅隊最特別的活動盛事、享受重磅登場的2022獅吼音樂祭！
本回「Up直播獅吼音樂祭-喵喵狂想曲」主題活動票價將依照不同座位區域進行分區加價，球迷朋友可於全台統一超商ibon售票系統或ibon售票網站購買本次賽事票券。優先購票服務將分三階段開放，會員預售票將於8.30 (二) 中午12：00起至9.1 (四) 11:59開賣；兆豐銀行統一獅聯名卡友則於9.1 (四) 12:00起至9.3 (六) 11:59享優先購票服務；一般購票則於9.3 (六) 12：00全面開放。主題日也將準備專屬聯名贈品，凡持當日加價門票均可於現場贈品兌換處兌換，數量有限，換完為止