結合手機APP！打造專屬你的「全家」美食地圖

能想像一間超商能整合多少美食嗎？全家便利商店在推出蒸玉米後，不但引起網路大肆討論，還更有心地將全家所整合的各類風味美食，分類整理！目前網友們將全家美食分成三大類，包含熱食區、生鮮冷凍區、主食區，在進一步研究細項的同時，網友們紛紛表示「太扯了」、「根本美食街了吧」，並大嘆「只有全家能超越全家。」
目前熱食區的主打美食，就是甫上市的「蒸新鮮」、SOHOT食堂及迷你烘焙店現烤點心，蒸新鮮的雙色玉米憑藉著打趴各大夜市的39元超殺價格，以及Ｑ彈的口感打入社區美食首選排行！現烤點心則提供了中西式經典小點與現烤麵包，如聯名的野上麵包坊，不但有經典肉桂捲、香蒜金磚、巧克力貝果等烘焙點心將接力登場，甚至還有千層餅、青蔥燒餅等中式小吃集結！最熱門的SOHOT食堂則有黃金翅包飯、黃金腿排、烤棒腿等炸烤物，讓民眾用超暖心的價格就可以吃到特色小吃。
生鮮冷凍區的代表則有主打法國冷凍美食櫃的Picard，去過法國的朋友都知道，Picard是當地旅遊必逛的冷凍超市品牌，現在不用出國，只要在家或在辦公室，就可以享用到原汁原味的普羅旺斯焗烤蔬菜、櫻桃番茄義大利馬鈴薯麵疙瘩等異國美食。最後有夏季最受民眾喜愛的全家Fami!ce霜淇淋，除了季節限定口味之外，還有造型獨特的圓滾滾霜淇淋！都是民眾心目中最便利的夏季霜淇淋首選。不過若想要一次嘗遍上述全家美食，可要事先下載好全家APP，利用裡面的「地圖趣」功能，事先規劃你的美食路線，所有限店特有的美食商品，在APP內選所屬擇「限店美食瘋」，就可以清楚知道離你最近的分店在哪裡唷，社區美食地圖就靠它啦！。而地圖趣除了上述功能外，還可以透過它來搜尋蔬食生鮮、聯名商品、或是想搜刮「友善食光」的商品，通通囊括在地圖趣的功能裡。