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養小孩要花多少?8成小學前開始存教育金、平均需逾400萬

▲根據保誠人壽公布最新調查結果顯示，有超過8成家長在孩子上小學前就開始準備教育金，平均準備金額首度突破400萬元，創下調查執行5年來的新高。（示意圖／取自教育部官網）
▲根據保誠人壽公布最新調查結果顯示，有超過8成家長在孩子上小學前就開始準備教育金，平均準備金額首度突破400萬元，創下調查執行5年來的新高。（示意圖／取自教育部官網）

記者顏真真／台北報導

2022-08-26 11:48:322022-08-26 12:01:35

受到少子女化的影響，家長對於子女教育的重視與關注日益提高，但要準備多少子女教育金才夠？根據保誠人壽公布2022年度「後疫情時代教育金準備大調查」結果發現，有超過8成的人在孩子上小學前就已開始準備，而家長願意投入到一位孩子身上的教育金總額逐年攀升，逾5成家長願意投入超過新台幣300萬元的教育經費，其中認為需要準備超過1000萬元教育金的家長甚至逼近1成，而平均準備的教育金也首度突破400萬元達到432萬元，創下調查執行5年來的新高。

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保誠人壽指出，在全體受訪者中有62.2%的家長提前為子女準備教育基金，有49.5%開始準備教育金的時間是在「出生以前～嬰兒期」（1歲以前），其次有33.8%是在「幼兒~幼兒園兒童」（1~6歲）左右開始準備的，而16.7%則在孩子「小學以後」（7歲以後）才開始準備教育基金的。換言之，提前為子女準備教育基金的父母中，有83.3%的人在孩子上小學前，就已經開始準備了。

面對逐年提高的教育金需求，超過7成的家長偏好使用低風險的定存儲蓄（76.3%）、保險商品（56.7%）準備子女教育金，其中，最常用來準備教育金的保險類型則為「投資型保單」（58.4%）和「分紅保單」（40.3%）。

在有提早準備教育金的受訪者中，認為一位子女的教育基金總額需準備大多介於「301~500萬」有28.08%；「201~300萬」者有26.26%，整體準備教育基金平均總額432萬，為5年來最高，其中，更有7.7%的家長，認為需要準備超過1000萬元教育金。

若與歷年調查進行交叉比對，願意在一位孩子身上投入201-300萬元教育金的家長逐年增加，且願意投入301-500萬元的家長比例在2022年也達到歷年最高，面對日益增加的教育金缺口，更需要循序漸進的規劃，並提早開始準備。

面對教育金準備的長期抗戰，多數家長還是採取較為保守的策略，分析歷年調查結果，絕大多數家長皆偏好「長期投入，分期領取回報」的投資回報方式。在儲備教育金使用的工具方面，2022年有超過7成家長選擇「定存／儲蓄」來準備教育基金，其次有58.1%使用「股票／基金投資收益」、有56.7%則透過「保險商品」。

在選擇保險商品的受訪者中，偏好的保險類型依序為「投資型保單」（58.41%），其次為「分紅保單」（40.26%），以及「不分紅保單」（27.22%）與「利變型保單」（26.09%）。

因應後疫情時代國際交流重啟的趨勢，調查也發現在全體受訪者中，超過8成的家長關心或培養孩子國際觀的涵養（82.7%）；6成以上（63.2%）家長會讓孩子透過活動體驗培養國際競合素養能力，在各項活動中，則以「參加第二外語補習課程」（39.8%）的比例最高，其次為「參加實體外語活動（夏令營、運動營隊、各項能力研習班等）」（34.3%），排名第三的是「參加短期海外交流課程」(17.9%）。

儘管多數家長皆同意，培養孩子的國際觀相當重要，但仍有53.7%的受訪者，表示沒有想讓孩子出國學習的教育計畫，其中有超過5成的家長因考量「家中經濟無法負擔」（55.4%）、其次是「覺得目前全球疫情狀況仍不適合」（42.4%）及「擔心孩子在國外無法自立生活」（17.3%），顯見經濟因素仍是影響家長是否願意讓孩子出國學習的主因。

另一方面，在有計畫讓子女出國的家長中，則有77.5%已開始準備讓子女出國學習的經費。準備經費使用的金融工具中，其中，以透過「定存/儲蓄」（56.9%）占多數，其次則為「股票／基金投資收益」（46.3%），而排名第三的是「保險商品」（37.5%）。

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