漁人碼頭「中秋煙火秀」細節搶先看 完整9分9秒亮點曝光
喜愛追煙火的朋友們久等了！每年都造成話題的「2022淡水漁人碼頭煙火」細節終於定案，今年將在9/9中秋連假登場，一連4場煙火秀，其中9/9、9/25「9分9秒」煙火，以及9/11、9/18「6分6秒」煙火，雙雙象徵「長長久久」、「六六大順」美意。為讓民眾體驗濃濃中秋氣氛，這次新北市漁業局也祭出「月亮造型」搭配心型造型煙火，浪漫又節日味超濃，浪漫煙火歡迎民眾共襄盛舉。
新北漁業局看準「月圓人團圓」中秋人潮，9/9一連4場超有誠意煙火秀細節曝光。400米海景煙火為今年度漁人碼頭的煙火秀拉開序幕，6吋主力高空彈煙火磅礡氣勢升空，再配合中秋佳節營造節慶氛圍，首次施放「月亮造型」搭配「愛心造型」煙花，增添了節慶溫馨氣氛，還有1/2牡丹環煙火彈，點亮夏日夜空展現熱情。
不僅如此，新北漁業局指出9月份煙火施放的同時，持續有水舞展演，不同曲目搭配不同舞姿，將光影噴泉與經典音樂元素結合，加上震撼環繞音響，讓你不只看，還能享受聽覺饗宴，新北漁業局更透露，水舞展演將共計播放7首耳熟能詳的歌曲，其中像唯美浪漫的「鐵達尼號」，讓民眾在漁人碼頭創造幸福回憶。
此外新北漁業局提醒，看完煙火秀也別急著離開，現場還有充滿異國風情的「Nite Birds」樂團現場live演出，木棧道商店街內有人氣美食越南春捲及人氣冰品鳳梨椰奶值得品嘗；更吸睛的是，LOVE廣場也有配合中秋節設置夜間景緻燈飾，整個「宇宙」與可愛玉兔藏身其中，同時別忘了順道來敲響廣場的幸福鐘，與情人幸福久久。
新北漁業局提醒，自今年暑假7月22日起淡水漁人碼頭有舉辦仲夏繽紛樂一系列精采活動，除了水舞秀搭配情人橋光雕秀，還有璀璨煙火秀，活動期間足足2個月，到9月止有興趣的民眾可別錯過。