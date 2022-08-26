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漁人碼頭「中秋煙火秀」細節搶先看 完整9分9秒亮點曝光

▲漁人碼頭中秋佳節推出連4場煙火秀，9分9秒以及6分6秒有「長長久久」、「六六大順」美意。（圖／新北市漁業局提供）
▲漁人碼頭中秋佳節推出連4場煙火秀，9分9秒以及6分6秒有「長長久久」、「六六大順」美意。（圖／新北市漁業局提供）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-08-26 12:09:552022-08-26 12:29:51

喜愛追煙火的朋友們久等了！每年都造成話題的「2022淡水漁人碼頭煙火」細節終於定案，今年將在9/9中秋連假登場，一連4場煙火秀，其中9/9、9/25「9分9秒」煙火，以及9/11、9/18「6分6秒」煙火，雙雙象徵「長長久久」、「六六大順」美意。為讓民眾體驗濃濃中秋氣氛，這次新北市漁業局也祭出「月亮造型」搭配心型造型煙火，浪漫又節日味超濃，浪漫煙火歡迎民眾共襄盛舉。

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新北漁業局看準「月圓人團圓」中秋人潮，9/9一連4場超有誠意煙火秀細節曝光。400米海景煙火為今年度漁人碼頭的煙火秀拉開序幕，6吋主力高空彈煙火磅礡氣勢升空，再配合中秋佳節營造節慶氛圍，首次施放「月亮造型」搭配「愛心造型」煙花，增添了節慶溫馨氣氛，還有1/2牡丹環煙火彈，點亮夏日夜空展現熱情。

不僅如此，新北漁業局指出9月份煙火施放的同時，持續有水舞展演，不同曲目搭配不同舞姿，將光影噴泉與經典音樂元素結合，加上震撼環繞音響，讓你不只看，還能享受聽覺饗宴，新北漁業局更透露，水舞展演將共計播放7首耳熟能詳的歌曲，其中像唯美浪漫的「鐵達尼號」，讓民眾在漁人碼頭創造幸福回憶。

▲淡水漁人碼頭搭上中秋檔期，煙火中藏月亮、愛心等亮點，浪漫十足。（圖／新北市漁業局提供）
▲淡水漁人碼頭搭上中秋檔期，煙火中藏月亮、愛心等亮點，浪漫十足。（圖／新北市漁業局提供）
▲這次中秋煙火秀還有水舞展演，一連播放多首經典好歌，不僅讓你看得開心，聽得也幸福！（圖／新北市漁業局提供）
▲這次中秋煙火秀還有水舞展演，一連播放多首經典好歌，不僅讓你看得開心，聽得也幸福。（圖／新北市漁業局提供）
此外新北漁業局提醒，看完煙火秀也別急著離開，現場還有充滿異國風情的「Nite Birds」樂團現場live演出，木棧道商店街內有人氣美食越南春捲及人氣冰品鳳梨椰奶值得品嘗；更吸睛的是，LOVE廣場也有配合中秋節設置夜間景緻燈飾，整個「宇宙」與可愛玉兔藏身其中，同時別忘了順道來敲響廣場的幸福鐘，與情人幸福久久。

新北漁業局提醒，自今年暑假7月22日起淡水漁人碼頭有舉辦仲夏繽紛樂一系列精采活動，除了水舞秀搭配情人橋光雕秀，還有璀璨煙火秀，活動期間足足2個月，到9月止有興趣的民眾可別錯過。

▲看完煙火先別急著走！一旁的LOVE廣場還有中秋造景，超萌玉兔藏身其中，隨便拍都超美。（圖／新北市漁業局提供）
▲看完煙火先別急著走！一旁的LOVE廣場還有中秋造景，超萌玉兔藏身其中，隨便拍都超美。（圖／新北市漁業局提供）

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