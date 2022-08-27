文學星首部原創小說登場！雙馬尾幼女號召展開異世界冒險

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近年來許多輕小說作品都是主角們穿越到異世界，憑藉著特殊能力展開各種冒險，但在《雙馬尾幼女》裡，值言讓一位剛經歷聯考挫敗、以為人生走到盡頭，卻又意外獲得10億元樂透的少年來到了異世界，因為太過突然而尚未享受到10億元喜悅的他，展開了一場找到回家之路的旅程。在作品中「幸福」是一個很重要的概念，值言表示在讀書時期對於「幸福」會有著「完美主義」的幻想，認為「幸福」非黑即白，沒有模糊的空間。但在出社會之後，獲得許多不同的人生經驗之後，對於幸福的定義也開始為之改變，畢竟生活有苦就有樂，但「完美的幸福」這個概念，如果上升到世界的格局會發生什麼驚人的事情，身為作家的她非常好奇後續的發展，因此也有了這部作品的誕生。
實力派作家值言跨足數位出版 讀者互動全新體驗
出道10年以上的值言，大部分的作品都是以實體出版為主，她曾創作許多IP改編的小說作品，像是《迷路小瑪在萬金》、《東津萌米 穗姬》等，也擔任3D動作射擊遊戲《小魔女諾貝塔》劇本協力及手機遊戲《神魔之塔》關卡腳本，是一位極具實力的台灣輕小說作家。而這次在beanfun!文學星推出連載作品對她來說是一個很新奇的體驗，因為以往出書比較難了解實際的銷量或是讀者們的反饋，但在文學星連載可以很即時的看到閱覽數與留言，讓她能獲得讀者們最即時的反應，這跟實體出版有很大的差異。此外，在數位平台連載上，更能隨時隨地與粉絲分享，熱情互動、討論小說內容，創造有趣的閱讀體驗。
《雙馬尾幼女》每週四在beanfun!文學星更新，目前故事已經走到主角們完成第一個世界的任務，而接下來新的世界及新的女主角也會登場，主角們將會展開什麼新的冒險旅程呢？歡迎每週來文學星一探究竟。