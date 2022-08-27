COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

文學星首部原創小說登場！雙馬尾幼女號召展開異世界冒險

▲台灣輕小說人氣作家值言 跨足數位平台推出全新作品《雙馬尾幼女抱著大腿求我穿越這能不答應嗎？》 。（圖／文學星提供）
▲台灣輕小說人氣作家值言 跨足數位平台推出全新作品《雙馬尾幼女抱著大腿求我穿越這能不答應嗎？》 。（圖／文學星提供）

本報訊

2022-08-27 11:00:00

原創內容平台文學星，去年開站營運至今，引進了上百部優秀且多元的作品，囊括愛情、靈異、推理等人氣大作。像是吐維、亞蘇、悍兔等小說界知名作者都有精采的作品，在文學星皆有上架。不單如此，身為網路文學的平台，AI演算推薦下發現，文學星的讀者喜好以奇幻科幻為主。編輯團隊觀察，作品中的魔法、各種武鬥招式以及華麗的冒險是在現實世界無法體驗的這類型的作品深受讀者及玩家們的喜愛，而文學星服務的用戶有一半以上都是遊戲玩家，也加強文學星推出此類型作品的信心。也因此配合暑假遊戲旺季，文學星推出了首波主打原創作品《雙馬尾幼女抱著大腿求我穿越這能不答應嗎？》(以下簡稱《雙馬尾幼女》)，作者為台灣知名輕小說作家值言，內容為讀者們最喜歡的異世界穿越冒險，目前已累積20,000次的閱讀數，十分推薦給喜歡異世界穿越的讀者們閱讀。

我是廣告 請繼續往下閱讀
穿越作品千百種　值言探索「幸福」的定義

近年來許多輕小說作品都是主角們穿越到異世界，憑藉著特殊能力展開各種冒險，但在《雙馬尾幼女》裡，值言讓一位剛經歷聯考挫敗、以為人生走到盡頭，卻又意外獲得10億元樂透的少年來到了異世界，因為太過突然而尚未享受到10億元喜悅的他，展開了一場找到回家之路的旅程。在作品中「幸福」是一個很重要的概念，值言表示在讀書時期對於「幸福」會有著「完美主義」的幻想，認為「幸福」非黑即白，沒有模糊的空間。但在出社會之後，獲得許多不同的人生經驗之後，對於幸福的定義也開始為之改變，畢竟生活有苦就有樂，但「完美的幸福」這個概念，如果上升到世界的格局會發生什麼驚人的事情，身為作家的她非常好奇後續的發展，因此也有了這部作品的誕生。

實力派作家值言跨足數位出版　讀者互動全新體驗

出道10年以上的值言，大部分的作品都是以實體出版為主，她曾創作許多IP改編的小說作品，像是《迷路小瑪在萬金》、《東津萌米 穗姬》等，也擔任3D動作射擊遊戲《小魔女諾貝塔》劇本協力及手機遊戲《神魔之塔》關卡腳本，是一位極具實力的台灣輕小說作家。而這次在beanfun!文學星推出連載作品對她來說是一個很新奇的體驗，因為以往出書比較難了解實際的銷量或是讀者們的反饋，但在文學星連載可以很即時的看到閱覽數與留言，讓她能獲得讀者們最即時的反應，這跟實體出版有很大的差異。此外，在數位平台連載上，更能隨時隨地與粉絲分享，熱情互動、討論小說內容，創造有趣的閱讀體驗。

▲文學星觀察讀者喜好 推出原創主打《雙馬尾幼女抱著大腿求我穿越這能不答應嗎？》 帶讀者穿越到異世界拯救幸福。（圖／文學星提供）
▲文學星觀察讀者喜好 推出原創主打《雙馬尾幼女抱著大腿求我穿越這能不答應嗎？》 帶讀者穿越到異世界拯救幸福。（圖／文學星提供）
《雙馬尾幼女》每週四在beanfun!文學星更新，目前故事已經走到主角們完成第一個世界的任務，而接下來新的世界及新的女主角也會登場，主角們將會展開什麼新的冒險旅程呢？歡迎每週來文學星一探究竟。

鬼月必看beanfun!漫畫星Ｘ文學星　首度挑戰恐怖巔峰！

beanfun!漫畫星×文學星首創數位搞鬼盒　玩出鬼月新涼感

7-11刷beanfun!橘子支付爽賺15%回饋！快來領零用金

beanfun!漫畫星x黃色書刊顛覆疆屍想像！迎戰末日星題材

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀