希爾頓酒店雙人入住4500元 早餐吃到飽、高檔下午茶爽吃
暑假快過完、國旅補助快用完讓你「症候群」發作？飯店業者聽到民眾心聲了，台北新板希爾頓酒店推「Chill 味相投」住房優惠，兩人成行住大床房只要4500元，住房還有高級下午茶優惠方案可以拿。活動限時限量，即日起到9/28止，喜愛享受國內高級住宿的人千萬要把握。
台北新板希爾頓酒店回饋因疫情長期關在家的民眾，獻上「Chill 味相投」優惠住房專案，兩人成行專案價4500元，即可入住希爾頓雙人大床房1晚，中秋佳節與親朋好友團聚，每晚超殺優惠5100元。不僅如此，現在購買專案的民眾還可享用「悅市集自助早餐」，以及原價1276元的高級下午茶「SociAbility逸廊英式雙人下午茶」，包含豐盛口味的「辣味牛肉可頌堡」、「煙燻里肌起司」，熱帶島嶼必吃的「西瓜蛋糕」、「夏日芒果塔」、「香蕉雪茄」等現做人氣下午茶，再佐上一杯香氣輕揚的茶品或是甘醇濃厚的咖啡，讓你不出台北市也能享受美好異國風情假期。
台北晶華酒店則和飛利浦合作，推出「晶華機+酒 4.0」住宿專案，將於8月29日中午12點開賣，全家人入住19坪雲天露臺家庭房1萬2900元起，就送飛利浦雙脈衝智慧萬用鍋，搶到房等於是「0元入住」。