只賣4天！肯德基快閃「開學同樂桶」6折　7款商品買1送1

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第二重優惠在開學日當天8月30日起接力推出，至9月7日前有上校雞塊、QQ球、莓果奶酥撻、草莓起司冰淇淋大福、凍檸茶、白桃QQ氣泡飲、香酥脆薯等人氣商品全面買一送一，另有紐奧良烤腿堡、咔啦雞腿堡等套餐組合6.6折起，《NOWnews》整理優惠碼懶人包一次看。
🟡肯德基活動代碼（8/30-9/7）
📍40345：8塊咔啦脆雞+6顆原味蛋撻+瓶裝可樂=469元（8/26-8/29）
📍40379：草苺起司冰淇淋大福49元，買一送一。
📍40380：莓果奶酥撻52元，買一送一。
📍40381：仲夏QQ凍檸茶、白桃QQ氣泡飲65元，買一送一。
📍40376：4塊上校雞塊45元，買一送一。
📍40377：雙色轉轉QQ球49元，買一送一。
📍40378：香酥脆薯(中) 43元，買一送一。
📍40372：紐奧良烤腿堡+香酥脆薯(小)+小杯百事可樂=109元
📍40375：咔啦雞腿堡+香酥脆薯(小)+小杯百事可樂=109元
📍40373：紐奧良烤腿堡+香酥脆薯(小)+1顆原味蛋+小杯百事可樂=139元
📍40374：咔啦雞腿堡+香酥脆薯(小)1+1顆原味蛋+小杯百事可樂=139元