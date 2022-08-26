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只賣4天！肯德基快閃「開學同樂桶」6折　7款商品買1送1

▲肯德基今起一連四天限時開賣「開學同樂桶」，包含8塊咔啦脆雞、6顆蛋撻加上瓶裝可樂共469元，第二波則有多款商品買一送一。（圖／業者提供）
▲肯德基今起一連四天限時開賣「開學同樂桶」，包含8塊咔啦脆雞、6顆蛋撻加上瓶裝可樂共469元，第二波則有多款商品買一送一。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-08-26 12:45:23

下周正式開學，業者搶推開學優惠，肯德基今（26）日起至8月29日前祭出「開學同樂桶」，內含8塊咔啦脆雞、6顆蛋撻加上瓶裝可樂469元，相當於6折價，限時開賣4天。開學日8月30日起則有第二波好康，包括上校雞塊、草莓起司冰淇淋大福等7款人氣商品買一送一。

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迎接即將到來的開學季，肯德基宣布推出「優惠錦囊包」雙重大補帖，第一波是今（26）日起至8月29日一連四天，限時開賣「開學同樂桶」，組合包括8塊咔啦脆雞、6 塊原味蛋撻加上瓶裝可樂，特價469元（代碼40369），相當於原價778元下殺6折。

▲首波推出6折「開學同樂桶」，8月26日至8月29日限時開賣四天。（圖／肯德基提供）
▲首波推出6折「開學同樂桶」，8月26日至8月29日限時開賣四天。（圖／肯德基提供）
第二重優惠在開學日當天8月30日起接力推出，至9月7日前有上校雞塊、QQ球、莓果奶酥撻、草莓起司冰淇淋大福、凍檸茶、白桃QQ氣泡飲、香酥脆薯等人氣商品全面買一送一，另有紐奧良烤腿堡、咔啦雞腿堡等套餐組合6.6折起，《NOWnews》整理優惠碼懶人包一次看。

🟡肯德基活動代碼（8/30-9/7）
📍40345：8塊咔啦脆雞+6顆原味蛋撻+瓶裝可樂=469元（8/26-8/29）

📍40379：草苺起司冰淇淋大福49元，買一送一。

📍40380：莓果奶酥撻52元，買一送一。

📍40381：仲夏QQ凍檸茶、白桃QQ氣泡飲65元，買一送一。

📍40376：4塊上校雞塊45元，買一送一。

📍40377：雙色轉轉QQ球49元，買一送一。

📍40378：香酥脆薯(中) 43元，買一送一。

📍40372：紐奧良烤腿堡+香酥脆薯(小)+小杯百事可樂=109元

📍40375：咔啦雞腿堡+香酥脆薯(小)+小杯百事可樂=109元

📍40373：紐奧良烤腿堡+香酥脆薯(小)+1顆原味蛋+小杯百事可樂=139元

📍40374：咔啦雞腿堡+香酥脆薯(小)1+1顆原味蛋+小杯百事可樂=139元

▲自開學日8月30日起發動第二波優惠，多款商品祭出買一送一。（圖／肯德基提供）
▲肯德基自開學日8月30日起發動第二波優惠，多款商品祭出買一送一。（圖／業者提供）

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