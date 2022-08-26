不滿遭控論文抄襲！高虹安怒告「翁達瑞」妨害名譽

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王朝璋指出，陳時奮110年9月23日在臉書散布高虹安遭Jay Lee教授除名，又稱：「在李傑的學術履歷，高虹安被除名了。換言之，李傑不承認有高虹安這個博士生。」。事實上，Jay Lee教授在110年9月24日即正式發出聲明，表示高虹安於2018年自辛辛那提大學取得博士學位，這項事實可輕易地向校方查證，且高虹安是傑出的博士生，她的文章在Google學術搜尋中獲得高度引用。即便李傑教授聲明如此明確，打臉駁斥翁的不實言論，他的臉書文卻至今仍未見刪除。
王朝璋表示，陳時奮110年10月18日在臉書指稱：「高虹安把這篇四位作者、只有六頁的期刊論文據為己有，灌水成109頁的論文，藉此取得辛辛那提大學的博士學位。」事實上，這篇期刊論文高虹安是第一作者，且高虹安的博士論文共112頁，內含29張圖及35張表；翁達瑞所稱灌水基礎的高虹安著作內容僅6頁，內容僅有3張圖及5張表。以篇幅及內含資訊量而言，絕不可能以該篇期刊灌水成博士論文。
王朝璋表示ㄝ陳時奮110年10月18日在臉書宣稱：「高虹安的博士論文並非原創，也不是個人作品。高虹安的博士論文抄襲剽竊自另一篇期刊論文。」與「高虹安沒有自己的博士研究」事實上，高虹安的博士論文都是原創，也經過正式口試及格，符合辛辛那提大學的博士畢業標準，通過學校論文比對系統，同時以高虹安英譯姓名Hung-An Kao在Google學術搜尋進行檢索，可發現高虹安攻讀博士學位期間發表多篇文章，其中「A cyber-physical systems architecture for industry 4.0-based manufacturing systems」一文被引用次數更高達4457次，絕不是像陳時奮所說「無自己的博士研究」。
高虹安也表示，今天是她人生中第一次來到地檢署提告。在這將近一年的時間裡，在網路上以翁達瑞的匿名臉書帳號，持續發佈對她博士學位的各類不實資訊。像這樣的匿名帳號，躲在螢幕後面的不負責任的不實言論，閱聽者應可判別真偽，但許多不了解事實的網友分享轉載，甚至有特定媒體或名嘴恣意引用，彷彿躲在防火牆後面，就可以規避言論責任，讓她不勝其擾。
高虹安表示，自己沒有顯赫的家世背景，求學時期，也沒有政治人物的光環或人脈，靠自己的努力，一步一腳印走到今天。因此，不允許任何人，因為政治因素，惡意要詆毀她的學術和專業的名譽。
高虹安說，「是可忍，孰不可忍」，在與團隊討論並諮詢專業法律意見後，今天正式對匿名「翁達瑞」的陳時奮先生提出妨害名譽之刑事告訴，透過司法制度解決，也請陳時奮不要再躲在螢幕後面，快出來為自己的言行，負起應負的法律責任。同時，她也特別提醒，未來如有其他人分享轉發不實訊息，會委請律師團蒐證提告，不容姑息。
民眾黨立委張其祿也現身聲援高虹安，他強調，在國外取得之學位，皆經我國駐外使館文憑驗證，符合教育部國外學歷認定資格等規範後才被認定，才可用作擔任公職及選舉公報學歷揭示；公開的學歷查詢系統如National Student Clearinghouse等可查詢到學位取得、修業期間資訊，非任何人能恣意否認或曲解。若美國辛辛那提大學質疑高虹安的學術論文，自身就會啟動進行學術倫理調查，難道翁教授要挑戰美國學術界把關嚴謹程度。
自稱旅美大學教授的「翁達瑞」經常針砭時事引發爭議，年初曾指時代力量國際部主任劉仕傑「從未擔任過任何公職」，讓劉不滿要求公開道歉，並提出告訴，歷經數月後，劉仕傑貼出檢方起訴書，證實翁達瑞真實身份為陳時奮。
今年7月，陳時奮在臉書發文質疑新竹棒球場兩天3位球員受傷，看起來不嚴重、都是皮肉之痛，中華職棒球員工會小題大作，背後有不良政治動機，引發網路炸鍋，也重創民進黨形象。對此，中華職棒會長、民進黨立委蔡其昌回應，球員工會提出的意見都是很有建設性，且無任何政治考量。稍後陳時奮也發文致歉，但他也質疑為何只有新竹球場被停賽？希望球員工會能有更完整的說明。