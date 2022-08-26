歹徒持凶器　中市警長：大膽用槍

台中市議會今(26)日警消環衛業務質詢，市議員黃馨慧、 陳文政表示，警察是人民保母、社會治安最後一道防線，對於員警值勤風險與人身安全，除「警械使用條例」。另陳文政則批評，「風平浪靜時，稱警察代表公權力；開槍執法後，就變成你家的事！」警察局長蔡蒼柏表示，「只要歹徒持凶器，就大膽用槍，事後訴訟由警察局全面協助」。

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黃馨慧表示，自2016年民進黨上任後，自認立法院人數優勢，2016年「一例一休」及「特休假」勞基法修法、2017年「前瞻基礎建設特別條例草案」，這些民進黨重視的法案，僅僅只花費1分鐘與20分鐘就完成初審，更有許多法案，甚至是不顧朝野衝突，就是要讓法案通過，為何攸關警察安全、提振值勤士氣的「警械使用條例」卻遲遲沒進展？

黃馨慧指出，「警械使用條例」修法過程，自提出修法草案後，2020年早在立法院完成一讀，如今，一年半過去了，民進黨在立法院佔多數優勢，如果真的有心想過，也早就過了，完全不算難事。此法，攸關全台7萬員警安全，維護員警執勤安全，呼籲民進黨拿出良心、盡速修法通過。

陳文政說，警察代表公權力執法，使用槍械往往都是遭遇緊急狀況，須在1秒鐘內反應；但事後檢討員警的長官、決定是否起訴的檢察官，卻有一整天甚至好幾天的時間，可以來慢慢檢視是否符合用槍時機，有沒有違背比例原則。陳文政提及，2013年萬華員警張景義隊衝撞車輛開槍，事後不但丟掉工作，還獨自面對官司，甚至賠償80萬元。

陳文政說，警察就是國家公權力的代名詞，不能執勤遇到糾紛、訴訟，就丟給基層員警獨自面對。「不開槍去醫院、開槍去法院」，員警面臨這樣的困境，不旦難以自保、對治安防治來說，更可能造成深遠的影響。